Die Zeit steht nicht still. Vieles hat sich geändert: Wir navigieren nicht mehr wie in den 80er-Jahren. Gut, dass man sein Geld auch nicht mehr so anlegen muss wie damals. Ein faltbarer Stadtplan, Röhrenfernseher oder Telefonbücher – alles schon längst nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie Geld, das auf dem Konto schläft. Denn durch Null- oder Negativzinsen und der steigenden Inflationsrate ist es dort ziemlich schlecht geparkt und verliert an Kaufkraft.

Aktiv werden gegen Kaufkraftverlust

Auf dem Konto steht zwar noch derselbe Betrag, aber durch die Inflation wird das, was man dafür bekommt, immer weniger. Denn Kaufkraftverlust bedeutet, dass man sich im Laufe der Zeit für beispielsweise 1.000 Euro immer weniger kaufen kann. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, sein Geld zeitgemäß anzulegen.

Mit den Investmentfonds von Union-Investment holt man seine Geldanlage ins Heute. Gerne finden die Experten der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden für die Kunden die passende Lösung. Daher sollte man keine Zeit verlieren und die Zukunft selbst in Hand nehmen. Am besten jetzt gleich mit dem Kundenberater einen Termin unter der Nummer 0721 / 9350-0 ausmachen.

Nachhaltig investieren, auch bei der Geldanlage

Nachhaltigkeit ist kein Modetrend, sondern gewinnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung – so auch beim Thema Geldanlage. Wenn man sich für eine Anlage in Fonds entscheidet, warum nicht gleich nachhaltigkeitsorientiert?

Damit investiert man sein Geld in zukunftsfähige Unternehmen und Staaten, bei denen strengere Kriterien angewendet werden und bestimmte Investitionen ausgeschlossen sind. Mit den Experten der Volksbank Karlsruhe lässt sich die Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten.