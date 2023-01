„Focus-Money CityContest“: Beste Beratung in Karlsruhe für Privat- und Geschäftskunden

Großer Erfolg für die Volksbank Karlsruhe: Zum sechsten Mal in Folge ging das Karlsruher Traditionshaus als Sieger beim „Focus-Money CityContest“ hervor.

Sowohl bei der Beratung von Privatkunden als auch von Geschäftskunden haben die verdeckten Tester des Instituts für Vermögensaufbau im Auftrag von Focus Money die Beratungs- und Serviceleistung der Volksbank Karlsruhe als das beste Angebot in der Fächerstadt bewertet.

In der Geschäftskundenberatung setzte sich die Volksbank Karlsruhe mit einer Gesamtnote von 1,62 gegen ihre sechs Mitbewerber durch, in der Privatkundenberatung holte sie sich den Testsieg gegen ihre 11 Mitbewerber mit einer Gesamtnote von 1,58. In fast allen Kategorien erzielte die Volksbank Karlsruhe überdurchschnittlich gute Bewertungen.

„Wir sind sehr stolz auf die hervorragende Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen, die sich als kompetentes und kundenorientiertes Team bewiesen haben.“ Andreas Lorenz, Vorstandsvorsitzender Volksbank Karlsruhe

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) prüft und bewertet die Beratungs- und Servicequalität von Banken und Sparkassen in circa 200 Städten deutschlandweit. Getestet wird anonym und auf Basis von 149 Kriterien im Privatkundensegment und 176 Kriterien bei den Geschäftskunden.

Sogenannte „Mystery Shopper“ vereinbaren dabei einen Beratungstermin. Sie sind in Wahrheit bestens ausgebildete Finanzprofis. Aber um einschätzen zu können, wie kundenorientiert die Berater vorgehen, präsentieren sie sich mit einem einheitlichen Anfängerprofil, welches sich je nach Segment unterscheidet.

Der Fragenkatalog ist detailliert und berücksichtigt unterschiedliche Themen. Es geht zum Beispiel um die Vorbereitung des Kontakts, die Atmosphäre und auch um die Nachbetreuung. Vor allem aber wird geprüft, ob die Berater wirklich kunden- und sachgerecht arbeiten.

Beste Beratungsleistung und überzeugendster Service

Zu den wichtigsten Kriterien zählen etwa die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationen, die Erkennung von Bedarfslücken und ihr Bemühen um individuell zugeschnittene Lösungen. In jeder Stadt wird danach die Bank ausgezeichnet, die insgesamt die beste Beratungsleistung und den überzeugendsten Service bietet.

Ob Telefon, Website, E-Mail oder Chat: Beim Test werden im Kapitel „Service“ zudem alle angebotenen Kommunikationswege geprüft. Es geht bei den 37 Service-Kriterien im Privat- und Geschäftskundensegment nicht nur um Freundlichkeit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter.

Wichtig ist auch die Qualität der Website, die Anzahl der angebotenen Kontaktmöglichkeiten sowie Qualität und Schnelligkeit der Antworten auf den verschiedenen Kommunikationskanälen.