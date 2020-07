JVA im Südwesten überfüllt

Volle Zellen in Karlsruhe und Bühl

Die Justizvollzugsanstalt Karlsruhe und deren Außenstelle in Bühl stoßen an ihre Grenzen: Nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums sind beide Gefängnisse überfüllt - was iin den Gefängnissen im Südwesten eher Regel als Ausnahme ist.