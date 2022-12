Spitzenspiel in Karlsruhe

Duell voller Klasse und Energie: Die Baden Volleys bezwingen Spitzenreiter Freiburg

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach: Die Baden Volleys und die FT Freiburg lieferten sich ein so ausdauerndes wie attraktives Duell in der Zweiten Volleyball-Bundesliga Süd. Der Sieger aus Karlsruhe verließ die Halle aber auch mit einem weinenden Auge.