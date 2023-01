Natürlich ist es nie schön, auf der Bank zu sitzen beziehungsweise neben dem Feld zu stehen. Aber erst mal ist so eine Saison super lang, da braucht man jeden. Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass wir in den Jahren so gut durchgekommen sind. Und: Ich wechsele mich ja meistens mit Alex Benz ab und bin nach unserem Trainer der größte Fan von Alex – der ist so gut! Wir ergänzen uns gut, finden wir. Außerdem nimmt es auch von einem selbst etwas den Druck, wenn man weiß, da ist noch jemand anderes.