E-Bike-Fahrer kollidiert mit Traktor bei Straubenhardt

In Straubenhardt auf der Gartenstraße (K4548) hat sich am Dienstag zwischen Langenalb und Connweiler ein schwerer Verkehrsunfall mit einem E-Bike und einem Traktor ereignet. Die Straße war vorübergehend zwischen Langenalb und Connweiler gesperrt.

Update: Der Mann ist seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen .

Nach Angaben der Polizei war ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer gegen 11 Uhr auf dem Radweg von Hasenstock kommend in Richtung Langenalb unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam der Mann dann auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Ackerschlepper mit Mähgerät, so die Polizei. Der 82-Jährige wurde dabei auf die Fahrbahn geschleudert und kam unter seinem Rad zum Liegen. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßensperrung hob die Polizei in der Mittagszeit wieder auf.

(ots/BNN)