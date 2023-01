Von Karlsruhe ans Meer: Neuer Sommer-Direktzug nach Bordeaux

Im Sommer können Bahnkunden mit einem Hochgeschwindigkeitszug auch von Karlsruhe direkt an den Atlantik fahren.

Urlaub am Atlantik

Die Deutsche Bahn bietet in Kooperation mit der französischen Gesellschaft SNCF vom 8. Juli bis zum 26. August jeweils samstags einen durchgehenden TGV-Zug an, der die Strecke nach Bordeaux in weniger als acht Stunden schaffen soll.

Weitere Haltepunkte in Deutschland sind Mannheim und Karlsruhe, wie die DB am Mittwoch mitteilte.

Um 8.06 Uhr ab Karlsruhe Hauptbahnhof

Der TGV startet morgens um 6.56 Uhr in Frankfurt/Main Hauptbahnhof und erreicht Bordeaux um 14.35 Uhr. Zurück geht es um 15.58 Uhr ab Bordeaux, die Ankunft in Frankfurt ist um 23.51 Uhr. Die Fahrzeit beträgt damit 7 Stunden 40 nach Bordeaux und knapp acht Stunden in der Gegenrichtung. Zwischenhalte sind Mannheim (ab 7.39 Uhr/an 22.52 Uhr), Karlsruhe (ab 8.06 Uhr/an 22.20 Uhr) Strasbourg, Lorraine, Meuse, Champagne-Ardenne, Marne la Vallée-Chessy, Massy, St. Pierre de Corps, Poitiers und Angoulême.

„Im grenzüberschreitenden Fernverkehr, gerade mit Frankreich, verzeichnen wir nach der Corona-Delle wieder eine stark steigende Nachfrage. Die Bordeaux-Verbindungen sind ein weiterer Baustein, um noch mehr Fahrgäste für die umweltfreundliche Schiene zu gewinnen“, sagt Stefanie Berk, Marketingvorständin DB Fernverkehr.

Mit den Bordeaux-Zügen knüpfen die Kooperationspartner an die Direktverbindung von Frankfurt/Main nach Marseille an, die 2012 in Betrieb gegangen ist.

Tickets für die neue Verbindung sind ab Anfang Februar ab 69,90 Euro buchbar.