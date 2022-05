Es gibt Menschen, die grundsätzlich jeden Vorteil, den sie haben, auch ausnutzen. Doch was die ehemaligen Nachbarn unserer Autorin taten, ist an Rücksichtslosigkeit nur schwer zu überbieten.

Es ist schon Jahre her, wir wohnten noch woanders, da beobachteten wir unsere Nachbarn bei einer interessanten Tätigkeit. In unserer Straße damals gab es eine Tiefgarage und ansonsten nur wenige, stark umkämpfte Parkplätze.

Diese Nachbarn besaßen zwei Autos. Für eines davon hatten sie einen Tiefgaragenstellplatz, mit dem anderen mussten sie wie alle um die Plätze draußen kämpfen.

An diesem Tag waren die beiden offensichtlich damit beschäftigt, das größere ihrer beiden Autos, das auf einem Parkplatz direkt vor ihrer Haustür stand, für einen Urlaub zu bepacken. Sie schleppten Koffer und Reisetaschen an und verstauten Proviantbeutel.

Noch einmal zurück zur Tiefgarage

Anschließend stieg der Nachbar auf den Fahrersitz. Die Nachbarin lief dagegen noch einmal los. Ins Haus, würde man meinen, doch die Frau steuerte zielstrebig die Tiefgarage an. Zwei Minuten später kam sie wieder heraus – am Steuer des kleineren Autos.

Kaum war sie da, startete ihr Mann das Auto und fuhr aus der Parklücke. Und sie: Fuhr direkt hinein, stieg aus, setzte sich zu ihrem Mann in den Wagen und los ging es in den Urlaub.

Drei Wochen waren die beiden weg. Ich frage mich, was sie dort gemacht haben. In vollen Frühstückslokalen zwei Tische besetzt, um genug Platz fürs Essen zu haben? Sich parallel in den Museumsschlangen angestellt, um mit der schnellsten reinzukommen?

Drei Wochen Parkplatzsuche

Bestimmt haben sie morgens schon die Handtücher ausgelegt, um sich die besten Plätze am Pool zu sichern!

Ich kann es leider nicht wissen und nicht mehr nachprüfen. Ich kann aber sagen, was wir und die anderen Nachbarn drei Wochen lang gemacht haben: noch länger nach Parkplätzen suchen.