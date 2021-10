Optimal mit Vitamin D versorgt: Eisbär-Apotheke in Karlsruhe-Durlach hilft weiter

Vitamin D – der Tausendsassa für unser Immunsystem: Die Inhaberin der Eisbär-Apotheke in Karlsruhe Durlach, Sabine Bäumer, lädt am 15. November zum informativen Vortrag ins Tagungs- und Evenzentrum „KunstWerk“ ein.

„Eine gute Vitamin-D-Versorgung ist für den Menschen äußerst wichtig. Das Vitamin übernimmt nicht nur zahlreiche Funktionen im Stoffwechsel, sondern ist auch für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser Immunsystem unverzichtbar.

In bestimmten Lebensphasen oder Situationen ist eine gute Versorgung daher elementar wichtig“, so Sabine Bäumer, Inhaberin der Eisbär-Apotheke in Karlsruhe-Durlach. Ihre Mitarbeiter dürfen diesen Check zweimal jährlich kostenlos durchführen.

Informativer Vortrag am 15. November

Für welche Menschen eine gute Vitamin-D-Versorgung besonders wichtig ist, wie man einem Mangel vorbeugen oder erkennen kann erklärt die Apothekerin in ihrem Vortrag „Vitamin D – mehr als ein Sonnenvitamin“. Dieser findet am Montag, 15. November 2021, um 19 Uhr im Tagungs- und Eventzentrum „KunstWerk“ in der Amalienbadstraße 41 in Karlsruhe statt.

Eine Anmeldung dafür ist unter der Telefonnummer 07 21 / 89 33 08 80 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person – die Einnahmen gehen in vollem Umfang an den Verein Durlacher Selbst e.V.

Vitamintestung am Folgetag

In Anlehnung an den Vortrag wird am Dienstag, 16. November 2021 für alle Interessenten eine Vitamintestung angeboten. Dabei wird der Vitamin D-Wert bestimmt durch einen kleinen Piekser in den Finger. Berechnet wird dann, wie viel Vitamin D eingenommen werden muss, um bei einem Mangel wieder in den Normalbereich zu kommen. Jeder Teilnehmer erhält außerdem ein Vitamin-D-Info Booklet. Die Kosten des Vitamin D Check betragen 25 Euro.

Als Partner der Eisbär-Apotheke geht das Hotel Der Blaue Reiter als Vorreiter voran und stellt seinen Mitarbeitern den Vitamintest kostenfrei zur Verfügung. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns besonders wichtig, aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir unserem Team diese hochwertige Vitamin-D-Messung ermöglichen können“, so Marcus Fränkle, Geschäftsleiter des Designhotels „Der Blaue Reiter“. Hier zählt Gesundheitsprävention pur mit vielen positiven Effekten für alle.