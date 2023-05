Am späten Freitagabend ist auf der Karlsruher Südtangente ein Auto von der Straße abgekommen, drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Freitagabend auf der B10 in Karlsruhe verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Autofahrer und zwei weitere Insassen kurz nach 23.30 Uhr auf der Südtangente (B10) von Karlsruhe in Richtung Rhein unterwegs.

Im Bereich der Abfahrt Knielingen verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto zerstörte ein Verkehrsschild und touchierte einen Baum, ehe es in ein Waldstück neben der Straße geschleudert wurde. Die drei Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro. Mithilfe eines Feuerwehrkrans wurde der Wagen aus der Böschung gezogen.