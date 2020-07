Waldbronner Extremläufer Norman Bücher: So können sich Hobbysportler motivieren

Die Coronakrise zwingt Menschen zum Nachdenken. Sie haben aufgrund von Kurzarbeit oder wegfallenden privaten Aktivitäten Zeit, sich Gedanken zu machen. So manch einem fällt dann ein, dass er ja schon immer mal Laufen gehen wollte. Und irgendwie lässt sich dieses Sportprogramm sicher in den Alltag integrieren. „Dass Leute coronabedingt Zeit für das Laufen gefunden haben, habe ich zuletzt häufig gehört”, sagt Norman Bücher.

Für den Extremläufer aus Waldbronn fallen derzeit viele Wettkämpfe weg. „Das merke ich auch”, sagt er. „Statt vier Stunden zu trainieren, lasse ich auch mal alle Fünf gerade sein.” Bücher muss sich in dieser Zeit auch ohne Wettkämpfe motivieren. Der Mann, der bei seinem Weltprojekt tausende Kilometer in sieben Kontinenten zurücklegen möchte, steht vor dem gleichen Problem wie ein Anfänger: Wie kann ich mich dauerhaft motivieren?

„Natürlich Freude ist die größte Motivation”, sagt Bücher. Man solle sich bewusst machen, wofür man läuft. „Ich habe geistig eine Collage vor Augen, wie ich durch das Ziel laufe.” Und ohne Wettkampf? „Ich habe ein Foto meiner Tochter dabei.” Es könne aber auch das Bild einer schönen Küste sein. „Weg vom Schmerz, hin zum positiven Element.”

Wer beim 20. Mal Laufen merkt, dass die Motivation eigentlich komplett fehlt, solle überlegen, die Sportart zu wechseln. „Die passt dann vielleicht eher.” Auch ein unpassendes Ziel kann aber zu einem Motivationsloch führen. „Es kann zu hoch oder auch zu niedrig gesteckt sein.”

Angebot für Läufer

