Wandern in der Natur wird in der Corona-Pandemie immer beliebter - aber nicht jeder hält sich an die Regeln

Mit dem Hund und den beiden Töchtern wandert Saskia Breinig über den Karlsruher Höhenrücken. Die Mädchen sind vom mittäglichen Sonntagsspaziergang zwar nur mäßig begeistert. Doch das komplette Wochenende in der Wohnung sitzen, kommt für ihre Mutter nicht in Frage. „Einmal am Tag muss man an die frische Luft. Und weil alle anderen Termine ausfallen, haben wir auch die Zeit dafür“, sagt sie.

Weit wegfahren müsse man für eine kleine Wanderung aber nicht, denn schließlich gebe es im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sehr viele interessante Ausflugsziele. „Wenn ich der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen will, dann auf jeden Fall, dass ich die Gegend vor meiner Haustüre viel besser kennen und schätzen gelernt habe“, sagt Breinig mit einem Schmunzeln.

Eine Wanderung durch die Streuobstwiesen zwischen Grünwettersbach und Busenbach sei vor allem im Frühjahr bei beginnender Blüte ein echtes Erlebnis. Und die drei Breinigs sind nicht die Einzigen, die in einer Zeit mit Reiseverboten und Ausgangssperren die eigene Region erkunden.