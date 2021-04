Wartezeiten und lange Fahrtwege erschweren im Landkreis Karlsruhe den Umstieg auf Bus und Bahn

Viel zu früh nach Hause gehen oder bis zum Morgengrauen bleiben: Diese Wahl hatte Theresa Lienen, wenn sie ausging. Erst als sie und ihre Freunde volljährig wurden, kam die Freiheit in Form des Führerscheins hinzu.

Die Bitten bei den Eltern um einen Abhol- und Bringservice zur Haltestelle hatten ein Ende. „Ab dann ist am Wochenende immer jemand mit dem Auto gefahren“, erzählt die inzwischen 24-Jährige.

Lienen ist in Bad Herrenalb aufgewachsen. Zur Schule und in der Freizeit fuhr sie regelmäßig aus dem benachbarten Landkreis Calw nach Ettlingen oder in die Karlsruher Innenstadt. „Auf das Auto waren wir angewiesen“, sagt sie.