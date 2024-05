Warum Pianisten am Samstag in Karlsruhe auf der Straße spielen

Das Programm und Updates zu „Spielend helfen“ gibt es online unter schlaile.de/spielendhelfen/. Interessierte Pianistinnen und Pianisten, egal ob Anfänger oder Profi, die mitwirken möchten, können sich hier anmelden: schlaile.de/spielendmithelfen/. Bei weiteren Fragen kann Peter Schlaile per E-Mail: peter@schlaile.de oder per Telefon (07 21) 13 02 60 kontaktiert werden. Ausführliche Informationen zum Verein „Ukrainer in Karlsruhe“ gibt es unter: ukrainer in karlsruhe.org.