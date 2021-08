Warum sind Schwimmbad-Rutschen für viele so faszinierend?

Immer länger, immer spektakulärer: In fast jedem Schwimmbad gibt es heute Wasserrutschen. Und auch auf Kreuzfahrtschiffen sind sie ein Muss. Was es mit dem Trend auf sich hat und was ein Rutschenbauer aus Baden-Württemberg dazu sagt.

Rainer Braun spielt jedes Mal Versuchskaninchen. „Das ist wie im Mittelalter“, sagt er und lacht. „Damals wurde der Baumeister als Erster auf seine Brücke geschickt.“ Und so probiert auch Braun alle von ihm erdachten Konstruktionen aus, bevor andere sie testen. Aber nicht weil er muss, sondern weil er Spaß daran hat.

Der Ingenieur baut Rutschen. Das heißt: Wasserrutschen in jeder erdenklichen Variante. Mit engen Kurven und breiten Geraden. Mit Licht- und Soundeffekten. Mit Trichter, Looping und Falltür. Viele der bunten Röhren, die sich in europäischen Schwimmbädern, Freizeitparks und Hotelresorts befinden, hat Braun mit seiner Firma geplant. Und auch etliche Rutschen von Kreuzfahrtschiffen stammen aus der Ideen-Werkstatt von Aquarena.

Das mittelständische Unternehmen, das in Jettingen, einer 8.000-Seelen-Gemeinde unweit von Stuttgart, zu Hause ist, gehört zu den fünf Rutschenkonstrukteuren Europas. Es fertigt die Bauelemente zwar nicht selbst, kümmert sich aber um die komplette Abwicklung. Auf der Kundenliste stehen touristische Unternehmen wie der Europapark Rust, Pierre & Vacances/Center Parcs und Norwegian Cruise Line sowie zahlreiche Schwimmbäder der Region, darunter das Europa- und das Turmbergbad in Karlsruhe, das Albgaubad in Ettlingen und das Wartbergbad in Pforzheim.