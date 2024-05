Auf der einen Seite gibt es Aktionärslob für die glänzenden Geschäftszahlen, die der neue EnBW-Vorstandschef Georg Stamatelopoulos auf der virtuellen Hauptversammlung präsentiert hat, auf der anderen Seite leitet so mancher Anteilseigner daraus Kritik ab. Denn obwohl es dem Karlsruher Energiekonzern so gut gehe und die Marktpreise sinken, habe man jüngst die Preise erhöht. „Sie sind ein Profiteur der Energiekrise“, schmettert der traditionell kritische Karlsruher Aktionär Harry Block dem Vorstand entgegen. Auch Aktionär Matthias Gaebler moniert die „unangemessene letzte Strompreiserhöhung“ und deutet an, dass damit aus seiner Sicht Bestandskunden gemolken würden.

Stadtwerke wurden in Schockstarre versetzt. Dieter Tassler

Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger

Die EnBW-Tochter Senec, bei deren Stromspeichern es Brände gab, bereitet Harald Klein von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Sorgen. Dieter Tassler von der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger nennt zudem die Tochter bmp greengas, die ihren Kunden nicht das zugesagte Biogas liefern konnte. Sie habe „Stadtwerke in Schockstarre versetzt“, so Tassler.

Wiederholt technische Probleme auf der virtuellen EnBW-Hauptversammlung

Kritik hagelt es auch wegen der aus Stuttgart übertragenen virtuellen Hauptversammlung. Aktionäre ärgern sich hier wiederholt über technische Probleme. Auch Aufsichtsratsvorsitzender Lutz Feldmann und Vorstand sind zeitweise betroffen.

Für so manchen Beobachter überraschend: Die Umstände, warum Kurzzeit-EnBW-Chef Andreas Schell Anfang März überraschend hingeschmissen hat, beschäftigen die Aktionärinnen und Aktionäre vergleichsweise wenig. Dabei ging es auch um die Strategie, die Schell offenbar auch im dritten Anlauf nicht durch den Aufsichtsrat gebracht hat.

Stamatelopoulos sagt in seiner halbstündigen Rede, mit der „Strategie 2025“ habe man eine sehr gute Basis, die man in den nächsten Monaten fürs Jahr 2030 fortschreiben werde. „Was ich Ihnen aber schon versichern kann: Unser Kurs bleibt im Grundsatz bestehen.“ Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energie und Netzinfrastruktur habe Priorität.

Aktionärs-Kritik wegen EnBW-Sorgenkindern Senec und bmp

Das Insolvenzverfahren von bmp habe den EnBW-Konzern im vergangenen Jahr mit 246 Millionen Euro belastet. Nun soll die VNG AG, ein weiteres EnBW-Unternehmen, die bmp von der EnBW kaufen, um das Grüngasgeschäft von VNG weiter auszubauen. Biomethan leiste einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft, verteidigt Stamatelopoulos dieses Engagement.

Die Beispiele Senec und bmp sind unerfreulich. Georg Stamatelopoulos

EnBW-Vorstandschef

Für Negativschlagzeilen und erzürnte Kunden sorgten Brände in Speichern der EnBW-Tochter Senec – zumal in der Folge die Kapazität gedrosselt wurde. Senec lässt nun Module austauschen. „Die Beispiele Senec und bmp sind unerfreulich“, räumt der EnBW-Chef ein. „Aber wir haben alle Vorkehrungen getroffen, um die damit verbundenen Belastungen zu stemmen und dafür zu sorgen, dass die Probleme gelöst werden und sich nicht wiederholen.“

Stamatelopoulos verteidigt die hohen Überschüsse: „Unsere Gewinne sind ein Gewinn für die Energiewende.“ Der Konzern brauche diese für seine hohen Investitionen: brutto 40 Milliarden Euro von 2024 bis 2030. Es sei das größte Investitionsprogramm in der EnBW-Geschichte. Kein anderes Unternehmen in Deutschland trage so breit gefächert zur Energiewende bei, ob Erzeugung, Netze, E-Mobilität, Strom oder Gas.

Mit diesem Investitionsprogramm tun wird das, was gesellschaftlich eingefordert und politisch dringend gewünscht wird. Georg Stamatelopoulos

EnBW-Vorstandsvorsitzender

„Mit diesem Investitionsprogramm tun wird das, was gesellschaftlich eingefordert und politisch dringend gewünscht wird: Wir gehen als privatwirtschaftliches Unternehmen mit voran, um unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Energiewelt zu leisten“, so der Konzernlenker. Dafür brauche man aber einen stabilen Rahmen, klare Investitionsbedingungen und Aussichten auf dauerhafte Refinanzierung. Ein spezieller Wink Stamatelopoulos’ geht dabei nach Berlin: Die Kraftwerksstrategie sei nur schemenhaft umrissen. Wenn die wichtigen Stand-by-Kraftwerke schnell gebaut werden sollen, brauche man rasch Klarheit über das Investitionsumfeld. Auch müssten die ersten Ausschreibungen noch in diesem Jahr erfolgen.

Diese mit Gas und später mit Wasserstoff betriebenen Kraftwerke sollen anspringen, wenn zu wenig Wind weht und die Sonne kaum scheint. Marktwirtschaftlich rechnen werden sie sich nicht, da sie nur selten in Betrieb sein werden. Sie sind ebenso wichtig wie Stromautobahnen, die Energie vom windreichen Norden in den industriestarken Süden transportieren.

Das Land soll von einer um 36 Prozent erhöhten Dividende profitieren

Die beiden Ankeraktionäre der EnBW sind das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, die jeweils 46,75 Prozent halten. Auch sie sollen laut Vorschlag eine Dividende von 1,50 Euro pro Aktie bekommen. Das sind 36 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dieter Tassler, Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, hält diese Dividende für zu hoch. Er verweist hierbei auf die gestiegenen Verbindlichkeiten und anstehenden hohen Investitionen.

EnBW erwartet zunehmenden Wettbewerb im Privatkundengeschäft

Das siebte Jahr in Folge ist das sogenannte adjusted Ebitda der EnBW gestiegen – an diesem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen misst der Konzern seinen Erfolg. Es lag bei 6,4 Milliarden Euro. Für dieses Geschäftsjahr prognostiziert Finanzvorstand Thomas Kusterer nur noch 4,6 bis 5,2 Milliarden Euro. Einige Gründe dafür: Die Marktschwankungen bei den Erneuerbaren sinke, sodass man geringere Preise erzielen werde. Und im Privatkundengeschäft gehe man von einem deutlich zunehmenden Wettbewerb aus, auch wegen des Wegfalls der Preisbremsen bei Strom und Gas. Der drittgrößte deutsche Energiekonzern versorgt über 5,5 Millionen Kunden mit Strom und Gas.