BNN-Umfrage

Was halten Sie von den Gelbwesten-Demos?

Ursprünglich kommt die Protestbewegung der "Gelbwesten" aus Frankreich. Inzwischen gehen aber auch in Karlsruhe Demonstranten mit gelben Westen auf die Straße - am Samstag versammelten sich rund 170 von ihnen. Was halten Sie von den Gelbwesten-Protesten in Deutschland?