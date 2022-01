Was sich mit dem neuen Organspendegesetz ab März ändert

Umfragen zeigen, dass die allermeisten Menschen in Deutschland dem Thema Organspende eigentlich positiv gegenüber stehen. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben aber nur etwa 39 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis. In den allermeisten Fällen bleibt die Entscheidung also an den Angehörigen hängen, die damit in eine schwierige Situation kommen.