„Die Not ist groß”

Was tun ohne Schweißdrüsen? So gehen Tiere in Karlsruher Wäldern mit der Hitze um

In den Wäldern ist es seit Wochen heiß und trocken. Ein Problem nicht nur für Bäume, sondern auch für Rehe, Vögel und Co. Während sich manche Tiere auf kreative Weise abkühlen, treibt es andere wegen Hunger und Durst in die Stadt.