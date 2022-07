Was von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, los ist

Einen bunten Strauß voller Möglichkeiten bietet das kommende Wochenende in Sachen Events. Wir stellen eine Auswahl der Veranstaltungen vor.

Naturkundemuseum Karlsruhe zeigt besondere Glanzlichter

Eine außergewöhnliche Nahaufnahme eines Fasans, ein Eisvogel im Flug oder die immer beeindruckenden Nordlichter – auch in diesem Jahr wurden beim Naturfotowettbewerb „Glanzlichter“ in acht verschiedenen Kategorien die schönsten Naturfotos aus der ganzen Welt gekürt.

Zu sehen sind die beeindruckenden Siegerfotos vom heutigen Donnerstag, 14. Juli, bis zum 18. September im Karlsruher Naturkundemuseum am Friedrichsplatz. Das Museum ist von Dienstag bis Freitag, 9.30 bis 17 Uhr, geöffnet, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen unter www.smnk.de.

Viel los beim Zeltival im Tollhaus Karlsruhe

Beim Zeltival auf dem Gelände des ehemaligen Karlsruher Schlachthofs ist auch diese Woche wieder viel los. Das Sommerfestival des Kulturzentrums Tollhaus bittet am Freitag, 15. Juli, musikalisch in die Spelunken von Paris. Les yeux d’la tête spielen Sinti-Swing, Chansons und Jazz.

Die nächsten Gäste stammen aus Österreich: Am Sonntag, 17. Juli, gehört die Bühne Marina & The Kats. Die vier Wiener haben Indie-Swing im Gepäck. Die zwei Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr.

Wer zudem abtanzen will: Am Samstag, 16. Juli, verwandelt sich das Tollhaus ab 22 Uhr in eine Disco. Tickets unter www.tollhaus.de.

Baden-Baden lädt zum Jazz im Wandelgang

Hochkarätige Musikerinnen und Musiker gibt es am Freitag, 15. Juli, in Baden-Baden bei „Jazz im Wandelgang“ zu hören. Auf dem Programm des Konzerts in der historischen Atmosphäre des Wandelgangs der Trinkhalle, Kaiserallee 3, stehen Swing-Klassiker des Great American Songbooks der 30er, 40er und 50er Jahre.

Es spielen unter anderem der in der Kurstadt bekannte Jean-Philipp Wadle, eine Hälfte des Bassface Swing Duos, sowie Schlagzeuger Gregor Beck, zudem tritt Sängerin Nina Michelle auf. Start ist um 21 Uhr. Karten für das Konzert unter www.badenbadenevents.de.

Nacht der offenen Tür im Technoseum Mannheim

Genau das Richtige für Mondsüchtige und Nachteulen ist am Samstag, 16. Juli, die Nacht der offenen Tür, die das Technoseum Mannheim, Museumsstraße 1, zusammen mit dem dortigen Planetarium sowie dem SWR veranstaltet.

Zwischen 17 und 23 Uhr können Besucher im Technoseum, dem Planetarium und im SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen ein großes Programm zum Thema „Licht und Schatten“ erleben, die Sterne beobachten oder etwas über den Rundfunk lernen. Der Eintritt in alle drei Häuser ist an dem Abend frei.

Weitere Informationen unter www.technoseum.de.

Rastatter Kultursommer lädt zum Tag des Gesangs

Traditionelle Chöre sowie Kinder- und Schulchöre lassen am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 12 Uhr beim „Tag des Gesangs“ die Rastatter Innenstadt erklingen.

Rund um den Marktplatz, zwischen Historischem Rathaus und der Stadtkirche St. Alexander, sollen dann Musikstücke in breiter Vielfalt vorgetragen werden.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Gypsy Tango Trio besucht das Kulturhaus Osterfeld

Schwungvoll wird es am Sonntag, 17. Juli, im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim.

Die in Cordoba in Argentinien beheimatete Formation Tzigan vereinigt traditionelle Roma-Melodien mit der Nostalgie und Melancholie des argentinischen Tangos und erzählt dabei auf Russisch und Romani vom Leben und den Traditionen der Roma.

Start des Konzerts ist um 20 Uhr. Tickets: www.kulturhaus-osterfeld.de.

Brunch und Blasmusik im Stadtgarten Büh l

Zum besonderen Musik-Brunch lädt am Sonntag, 17. Juli, ab 10.45 Uhr die Stadt Bühl. Im schönen Stadtgarten gibt es dann für die Besucher nicht nur ein großes Buffet, sondern auch musikalische Untermalung durch die Stadtkapelle.

Eintritts-Armbänder können direkt vor Ort oder im Voraus in der Filiale von „Peter’s gute Backstube“ am Stadtgarten erworben werden.