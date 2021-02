Es geht wieder los für die Erst- bis Viertklässler in Karlsruhe. Die meisten Kinder freuen sich darüber, manche Eltern sehen den Präsenzunterricht jedoch mit Sorge. Auch bei den Kitas herrscht teilweise verhaltene Freude.

Auch Eltern von Kita-Kindern sind in Sorge

Es herrscht ein munteres Treiben an diesem Montagmorgen vor der Weinbrennerschule in der Weststadt. Mädchen und Jungen strömen aus allen Richtungen herbei.

Einige wühlen in den Kisten mit den Materialien für den Heimunterricht, die vor dem Eingang aufgereiht sind. In der Tür steht Rektorin Susanne Schuck und begrüßt jedes einzelne Kind mit Namen. „Hannes, hier sind Deine Sachen“, ruft sie einem Jungen zu, der etwas ratlos vor den Kisten steht. Dann blickt sie in eine andere Richtung: „Guten Morgen Timon!“

Ein Gruß steht auch auf den Schildern, die Schuck und ihre Kollegen an die Scheiben geklebt haben: „Willkommen zurück“, heißt es da. „Schön, dass wir uns wiedersehen.“ Daneben prangt ein rotes Herz.