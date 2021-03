Präsenz-Unterricht, Online-Unterricht, Arbeitsblätter fürs Fernlernen und Notbetreuung: Für Grundschulen bedeutet die Organisation des Unterrichts unter Pandemie-Bedingungen eine logistische Herausforderung. Und an den weiterführenden Schulen weiß noch niemand, wann die Schüler zurück an ihre Lehranstalten dürfen.

Zweieinhalb Tage Unterricht in zwei Wochen

Seit den Faschingsferien werden die Mädchen und Jungen der Grundschule Hagsfeld im wöchentlichen Wechsel wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet. In der ersten Woche nach der Wiederöffnung waren die Zweit- und Drittklässler an der Reihe, diese Woche sind die Kinder der Klassen eins und vier dran.

Von einem normalen Unterricht sind die Grundschüler aber auch in den Präsenzwochen noch weit entfernt. Wegen der Corona-Verordnung müssen die Klassen nämlich geteilt werden. Das bedeutet: Die erste Gruppe hat von 8.30 bis 10.10 Uhr Unterricht, die zweite von 10.30 bis 12.10 Uhr. Ansonsten stehen weiterhin Notbetreuung sowie Distanzunterricht mit Arbeitsblättern und Online-Impulsen auf dem Programm.

Für die Notbetreuung fehlt Personal