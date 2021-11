Clown Schorsch hat gerade wenig zu Lachen. Im Kalender des beliebten Karlsruher Künstlers Georg Schweitzer stehen für Dezember nur noch zwei Termine. Normal wären es 20 bis 25. Die Firmen, die ihn für ihre Weihnachtsfeiern buchen, waren zuvor schon „vorsichtiger geworden“, erklärt er.

Aber mit der Einführung der Alarmstufe am vergangenen Mittwoch stehen jetzt die allerletzten Engagements auf der Kippe. Mit 2G-Regelung, weniger Menschen, größerem Abstand und Maske will er sie durchziehen. „Aber die Leute haben eh keine Lust auf Maskenball“, sagt Schweitzer. Immerhin: Ein Engagement ist ihm in diesem Winter noch sicher: ein Online-Seminar.

Für den selbstständigen Unternehmer ist das eine finanzielle Katastrophe. „Um diese Zeit maloche ich normalerweise wie doof“, sagt er. Weihnachtsfeiern sichern 20 bis 30 Prozent seines Jahresumsatzes. Was er im Sommer verdient hat, muss jetzt bis zum Frühjahr reichen: „Rosig ist es nicht.“

Sind die Veranstalter zu vorsichtig?

„Wie geht es bei mir weiter?“, fragt sich auch Eric Prinzinger. Der Künstler aus Iffezheim bringt als Elvis-Presley-Double die Säle der Region zum Rocken. Wegen der Pandemie musste er in seine Verträgen extra eine Klausel einbauen, so dass Firmen kostenfrei stornieren können.

Die abgesagten Termine konnte er bisher noch mit den Kandidaten auf seiner Warteliste füllen, doch der Sänger ist „extrem frustriert“. Manche Kunden oder Veranstalter seien sehr ängstlich und sagten einfach zu schnell ab. „Mit dem richtigen Konzept kann man sich Sicherheit verschaffen“, meint Prinzinger. Mit PCR-Tests für alle könne man schließlich zusammenkommen und feiern.

Trotz der zahlreichen Absagen, die sie zu ertragen hat, kann die Chefin der gefragten Karlsruher Event-Location „Palazzo“ die Vorsicht der Unternehmen nachvollziehen: „Sie haben einen Betrieb, der auch funktionieren muss“, erklärt Francesca Esposito. „Es ist eben nicht nur eine Feier.“

Riesige Verluste durch das ausfallende Weihnachtsgeschäft

Eine Firma hatte sich schon vor der Einführung der Alarmstufe entschieden, ihre Weihnachtsfeier als 2G-Veranstaltung zu organisieren. „Damit macht sie, was verlangt wird: Das Risiko reduzieren“, so Esposito. Die Event-Managerin findet es dennoch „traurig“, dass die Politik diese Verantwortung an die Unternehmen weitergibt. Besser wären ihr zufolge klare Regel für alle – und mehr Planungssicherheit für die Veranstalter. Denn die finanzielle Unterstützung der Branche soll Ende 2021 auslaufen.

Verhandlungen auf Bundesebene sind im Gange, um diese auch im Jahr 2022 zu verlängern. Ergebnisse stehen noch aus. „Es ist bei uns nicht wie in der Gastronomie. Uns werden die Türen nicht eingerannt, sobald wir öffnen dürfen“, erklärt Francesca Esposito. „Wir sehen eine große Zurückhaltung bei Buchungen seit Beginn der Pandemie und wir wissen nicht, wann es wieder aufwärts gehen wird.“

Für sie ist das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr fast ein Totalausfall. Damit fehlen gut 40 Prozent ihres Vor-Corona-Jahresumsatzes in der Kasse. „Seit 20 Monaten Pandemie habe ich mir immer einen Plan B, C und D ausgedacht“, sagt Esposito. Mittlerweile gingen auch ihr die Ideen aus.

Miet-Weihnachtsmann auf dem Bildschirm

Der Weihnachtsmann zum Mieten von weihnachtsmann.de hat es da deutlich einfacher. Bei Inzidenzen von über 400 kommen persönliche Treffen kaum in Frage. Also können ihn Papas und Mamas in diesem Jahr per Video ins Haus holen: „Die Eltern haben jetzt alle Webcams und Headset. Dann kann ich fünf oder zehn Minuten eine weihnachtliche Stimmung ins Haus bringen“, sagt der Weihnachtsmann. „Das ist auch mit Alarmstufe machbar.“

