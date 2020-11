Weihnachten ohne Krippenspiel in der Kirche? Für viele Familien ist das kaum vorstellbar. Damit das Fest trotz und mit Corona-Auflagen stattfinden kann, arbeiten die Kirchengemeinden im Landkreis Karlsruhe an kreativen Lösungen.

Das Gemeinschaftsgefühl ist für Christen an Weihnachten elementar. Doch wie soll das während der Corona-Pandemie zustande kommen, wenn Abstands- und Hygieneregeln die Festlichkeiten bestimmen und in den meisten Kirchen kaum Platz für alle Gläubigen ist, die gemeinsam feiern wollen? Sowohl Katholiken als auch Protestanten tüfteln derzeit an Lösungen — mit außergewöhnlichen Ideen.

Weihnachten im Parkhaus ist Präzedenzfall

Einen ökumenischen Gottesdienst feiern die Christen in Bruchsal für gewöhnlich an Heiligabend. „Wir wollten dieses ökumenische Projekt wieder anbieten“, erzählt Bendedikt Ritzler, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit St. Vinzenz.

Auf der Suche nach geeigneten wetterunabhängigen Räumlichkeiten — die Kirchen in Bruchsal sind allesamt zu klein — ist er auf das Parkhaus der Fürst-Stirum-Klinik gestoßen. „Es war eine große Offenheit da“, erzählt Ritzler von den ersten Planungen, dort den Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend zu feiern.

Ob die Behörden den „Präzedenzfall“ allerdings genehmigen, ist derzeit noch unklar, denn trotz offener Wände auf beiden Seiten, wird ein Parkhaus aktuell als geschlossenes Gebäude gesehen.

Laut Erzbistum Freiburg sind die Planungen für die Weihnachtstage in den einzelnen Gemeinden meist noch nicht abgeschlossen. Gottesdienste würden gemäß den aktuell geltenden Regelungen und mit begrenzten Besucherzahlen stattfinden.

Die Möglichkeit zur Voranmeldung und Reservierung regele jede Seelsorgeeinheit individuell. Es gebe auch Planungen für Gottesdienste im Freien oder Krippenspiele. Auch diese seien aber von den dann geltenden Regelungen und der Wetterlage abhängig.

Die Evangelische Landeskirche in Baden stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, auf der Tickets für die Weihnachtsgottesdienste gebucht werden können. Die einzelnen Kirchengemeinden melden sich hierfür an, stellen die Veranstaltungen ein und machen selbstständig publik, ab wann Plätze für Weihnachten reserviert werden können.

So viele Gottesdienste wie möglich

„Die Gemeinden müssen planen, wissen aber nicht, was sie umsetzen können“, beschreibt Pfarrerin Monika Hautzinger vom Evangelischen Oberkirchenrat die große Unsicherheit in der aktuellen Situation. Es werde so viele Gottesdienste wie möglich geben, um allen Gläubigen gerecht zu werden und zu vermeiden, dass viele Leute an einem Ort seien.

„Weihnachten findet statt“, ist Dekan Martin Reppenhagen vom Kirchenbezirk Karlsruhe-Land zuversichtlich. Zwar werde es keine vollen Kirchen geben, aber in den verschiedenen Orten im Kirchenbezirk zeige sich eine „hohe Kreativität“ für verschiedene Formate für Advent und Weihnachten. „Wir brauchen ja nicht nur einen Plan B, sondern auch C, D und E“, sagt Reppenhagen.

„Wir werden Weihnachten neu erleben, alles ist anders in diesem Jahr“, sagt Simon Roth, Pfarrer in Liedolsheim. In seiner Kirchengemeinde arbeitet man derzeit daran, allen Altersklassen ein Angebot bereit zu stellen. So soll es in der Adventszeit mindestens viermal oder sogar täglich — je nachdem, wie viele Freiwillige mitmachen — via Zoom eine digitale Live-Lesung geben.

„Ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen“, sagt er. Zudem werde Mitte Dezember ein Heiligabend-Gottesdienst aufgezeichnet, der am 24. Dezember zu jeder vollen Stunde ausgestrahlt werden soll. Für viele Menschen sei gerade an Weihnachten die lokale Anbindung und der vertraute Pfarrer von Bedeutung. Die könnten so vom Wohnzimmer aus am Fest teilhaben.

Analoge Weihnachtsgrüße für ältere Menschen

In Bretten sollen analoge Weihnachtsgrüße vor allem an ältere Menschen verteilt werden, berichtet Dekanin Ulrike Trautz. Sie plant derzeit zwei Weihnachtsgottesdienste auf dem Kirchplatz in Bretten. „Wir warten aber bis Ende November für die Feinplanung“, sagt sie.

Genehmigt ist im Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal schon die Idee von Pfarrer Klaus Vogel in Oberöwisheim. Dort soll die Christvesper auf dem Friedhof zwischen den Gräbern stattfinden. Gegen Ende bekommt jeder Teilnehmer das Licht Bethlehems überreicht und der Posaunenchor spielt. Mitgesungen werden darf nur im Herzen.