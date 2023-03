Eine Weinmesse, eine Opernpremiere, Varieté, Comedy und tolle Konzerte – das Wochenende hat in Sachen Kultur so einiges zu bieten. Welche Veranstaltungen in der Region sicherlich einen Besuch lohnen. Eine Auswahl.

Was von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, los ist

Sie wollen am Wochenende etwas unternehmen? Haben aber noch keine Idee? In der Region wird viel geboten, sei es in Karlsruhe, Pforzheim, Ettlingen, Rastatt oder Baden-Baden.

Wir stellen ein paar der spannendsten Möglichkeiten unter den zahlreichen Veranstaltungen vor. Sieben Tipps.

Weinmesse „RendezVino“ lockt nach Karlsruhe

Rund um den Wein dreht sich alles am Wochenende in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten, Messeallee 1. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, sind Weinfreunde und Genussmenschen bei der Weinmesse „RendezVino“ eingeladen, das Angebot von rund 100 Ausstellenden auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern zu erkunden.

Es gibt dabei nicht nur jede Menge Wein kennenzulernen – und natürlich zu probieren –, sondern auch Whisky, Gin, Kaffee, Öl, Essig, Senf, Pesto und Dips, Gewürze, Kräuter und Schokolade. Veranstaltungen wie Fachvorträge, Tastings und Workshops runden das Programm ab.

Die „RendezVino“ ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter www.rendezvino.info.

Tanzkompanie Grupo Corpo besucht das Karlsruher Tollhaus

Sie ist die traditionsreichste unter den modernen Tanzensembles Brasiliens: Die Grupo Corpo vereint modernes Ballett und brasilianische Tanzformen wie Capoeira oder Xaxado mit der Geschwindigkeit von Samba und Rumba.

Mit ihrem Doppelprogramm „Breu“ und „Primavera“ sind die Tänzerinnen und Tänzer derzeit in Europa unterwegs und machen auch Halt im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35.

Tickets für den Auftritt am Sonntag, 26. März, um 20 Uhr, gibt es unter www.tollhaus.de.

Badnerhalle Rastatt öffnet den Vorhang für „Best of Varieté“

Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik gepaart mit der Comedy eines schlagfertigen Moderators – das alles gibt es am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr in der Badnerhalle Rastatt, Kapellenstraße 20-22, zu erleben. Bei der Show „Best of Varieté“ vereint Moderator Maik M. Paulsen hochkarätige Akteurinnen und Akteure aus der Varietészene zu einem Feuerwerk an Unterhaltung.

Tickets für die Show gibt es online unter www.kulturundveranstaltungen.de.

Comedian Alfons stellt im Kurhaus Baden-Baden Fragen

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Gibt es dort genug Parkplätze? Wo Comedian Alfons auf die Bühne tritt, dort macht er sich auf die Suche nach Antworten auf seine Fragen.

Derer gibt es geradezu unendlich viele, und die Suche nach Antworten führt den Geschichtenerzähler von den Anfängen des Menschseins bis zu den aktuellen Krisen. Die Mischung aus Solo-Theater und Kabarett ist am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr im Bénazetsaal des Kurhaus Baden-Baden, Kurpromenade 8, zu sehen.

Tickets unter www.badenbadenevents.de.

Oper „Wozzeck“ feiert Premiere im Staatstheater Karlsruhe

Leichter Stoff ist es nicht: Ausgebeutet und sozial ausgeschlossen schuftet der Soldat Wozzeck, um seine Partnerin Marie und das gemeinsame Kind zu ernähren.

Vom Doktor für menschenunwürdige Experimente missbraucht, driftet er allmählich in den Wahnsinn ab, während sich Marie in die Bibel und die Arme eines Tambourmajors flüchtet.

Die Geschichte um Wozzeck, eine von Alban Berg komponierte Oper nach dem Dramenfragment von Georg Büchner, ist ab Samstag, 25. März, im Badischen Staatstheater Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, in Karlsruhe zu sehen. Start der Premiere ist um 19.30 Uhr.

Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

„Wassermusik“ im Congresscentrum Pforzheim

Am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr lädt das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim zum 4. Abonnement-Konzert ins CongressCentrum Pforzheim (CCP).

Das Konzert unter dem Titel „Zeitsprung“ hat es musikalisch in sich: Gespielt werden unter anderem Händels „Wassermusik Suite Nr. 1“ und Haydns „Maria Theresia“.

Tickets gibt es unter www.swdko-pforzheim.de.

Sinfonieorchester Ettlingen spielt in der Stadthalle

Nils Gades „Michelangelo-Ouvertüre“, Tschaikowskis „Rokoko-Variationen in A-Dur für Violoncello und Orchester und eine Sinfonie von Franz Schubert stehen auf dem Programm eines Konzerts des Sinfonieorchesters Ettlingen am Samstag, 25. März.

Gespielt wird ab 19 Uhr in der Stadthalle, Friedrichstraße 14. Tickets unter Telefon (07243) 101380 sowie an der Abendkasse.