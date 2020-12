Ein Junge mit Trikot und Kappe des Karlsruher SC sitzt in einem Wohnzimmer und lacht in die Kamera, dahinter steht seine kleine Schwester. Es ist ein Schnappschuss aus den 1990er-Jahren, wie er in vielen Familienalben zu finden ist.

Doch es zeigt einen bekannten deutschen Sänger, der nicht in Karlsruhe zu Hause ist und sich bisher nicht als KSC-Fan geoutet hat.

Wer ist auf dem Bild zu sehen?

4.000 Likes auf Instagram für Schnappschuss im Trikot

Es ist der Künstler Ben Zucker. Der Schlagersänger teilte das Foto aus Kindheitstagen mit seiner Schwester Sarah auf seinem Instagram-Account und erhielt dafür über 4.000 Likes.

Externer Inhalt von Instagram

Die Kommentare reichten von „Nur der KSC“ über „KSC, KSC, KSC“ und „Das legendäre Erbacher-Trikot“ bis hin zu „Sweet. Deine Schwester habe ich sofort erkannt, bei Dir Ben schwierig“. Außerdem war das Bild bei einer WDR-Sendung zu sehen.

Der 37-Jährige wurde in Ueckermünde geboren, wuchs mit dem bürgerlichen Namen Benjamin Fritsch in Berlin auf.