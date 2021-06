Weniger Abfall im Alltag: Wie kriege ich meinen Müllberg kleiner?

Dieser ständige Abfall nervt. Und damit meine ich nicht den Gang zur Mülltonne ein Stockwerk tiefer. Bewegung ist super. Aber Verpackungen von Lebensmitteln, Restmüll aus dem Badezimmer und Kartons stapeln sich innerhalb kurzer Zeit. Das will ich ändern. Nur: Geht das so einfach?

Kurz nachdem ich meinen Selbstversuch starte, finde ich in einem Geschäft ein Buch mit dem Titel „Zero Waste. Weniger Müll ist das neue Grün.“ Das klingt genau nach meinem Plan. Autorin Shia Su krempelt ihren Alltag um: Lebensmittel, Hygiene, Kleidung. Ihr Ziel ist es, dass so wenig Ressourcen wie möglich im Abfall landen. Das ist auch mein Ziel für die nächsten sieben Tage.

Wie das Bundesumweltministerium auf seiner Website erklärt, fielen in Deutschland im Jahr 2018 insgesamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an. Private Haushalte verursachen fast die Hälfte davon. Aus meinem soll künftig deutlich weniger in der Tonne landen. Shia Su reicht ein einziges Einmachglas, um ihren Jahresabfall zu sammeln. Ich bin zumindest motiviert, ihn am Ende der Woche dort hinein quetschen zu können.