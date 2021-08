Werden Senioren im Kreis Karlsruhe bei der Digitalisierung abgehängt?

Ein gutes Beispiel ist die Besen-App. Sie zeigt den Nutzern an, welche Besenwirtschaften in der Region geöffnet haben. Auch Skype, WhatsApp und die Wetter-App sind beliebt. Große Chancen liegen in der KVV-App. Damit können Senioren ihre Fahrkarte bequem vom Küchentisch aus bestellen und müssen nicht an den Automaten. Der KVV will dazu ein Schulungsprogramm entwickeln. Mit solchen Angeboten kann man den Menschen zeigen: Schaut, das Digitale ist gar nicht so schlecht und nicht schwer zu bedienen.