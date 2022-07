Tipps vor und nach dem Stich

Karlsruher Experte: Wespen sind aktuell besonders aktiv – und es werden noch mehr

Das Wetter spielt den Wespen in diesem Jahr in die Karten. Die Zahl der Nachfragen und Erste-Hilfe-Einsätze in Apotheken ist im Juli deutlich gestiegen. Hausmittel und Tipps gibt es viele, doch längst nicht alle funktionieren tatsächlich.