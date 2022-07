Rekordverdächtige Hitze: 2003 nach wie vor am heißesten in Baden-Württemberg

Der vielerorts bislang heißeste Tag des Jahres blieb auch in der Region nicht folgenlos. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit hielten Flächenbrände die Einsatzkräfte auf Trab. Bei Kronau geriet am Dienstagnachmittag ein Weizenfeld nach Erntearbeiten mit einem Mähdrescher in Brand.

Die genaue Ursache ist noch unklar. Starker Wind fachte die Flammen an; eine Fläche von etwa drei Hektar brannte. Die Behörden ließen den angrenzenden Badesee „Lußhardtsee“ aufgrund der Windrichtung vorübergehend räumen. Mehrere Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Gegen 15.45 Uhr war der Brand gelöscht, der Badesee wurde für Besucher wieder freigegeben.

Auch nördlich von Rastatt breitete sich am Dienstagmittag ein Flächenbrand auf einem Weizenfeld aus, den die Einsatzkräfte nach mehr als einer Stunde löschen könnten.

Temperaturen blieben unter 40 Grad

Das Thermometer nahm in der Rheinebene vielerorts schon am Vormittag Kurs auf die 30 Grad-Marke. Nach 16 Uhr waren die Werte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Waghäusel-Kirrlach, Rheinstetten (beide Kreis Karlsruhe), Rheinau und Ohlsbach (beide Ortenaukreis) über die 37 Grad-Marke geklettert – die heißesten Orte am bislang wohl heißesten Tag in der Region.

Die absolut höchsten Temperaturen in Baden-Württemberg wurden laut DWD im Jahr 2003 in Karlsruhe und Freiburg gemessen. Das Thermometer kletterte in jenem Sommer am 9. und 13. August in der Fächerstadt gleich an zwei Tagen auf ungewöhnlich hohe 40,2 Grad. Diese Mess-Station gibt es nicht mehr, mittlerweile steht die DWD-Wetterstation in Rheinstetten.

Bundesweit wurde am Dienstag laut DWD mit 39,3 Grad die höchste Temperatur um 16 Uhr in Duisburg-Baerl gemessen. In Nordrhein-Westfalen wurde mit 41,2 Grad bislang der absolut höchste Wert in einem Bundesland gemessen, vor Bayern (40,3) und Baden-Württemberg (40,2).