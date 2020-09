Wie die Polizei in Karlsruhe nach Verursachern von Autoremplern sucht

Die meisten kennen es: diese Linie, die da eigentlich nicht sein sollte. Mal gerade, mal gezackt, in der sich das Sonnenlicht ganz unheilvoll und hässlich bricht und die den Puls mal eben ganz schnell in die Höhe treibt. Ein Kratzer im Lack, der da vorher noch nicht war. Im Idealfall nur ein Kratzer und nicht ein abgerissener Außenspiegel, eine schiefhängende Stoßstange oder eine Schleifspur mit Dellen, die nun seitlich am Fahrzeug prangt. Keine Menschenseele weit und breit. Und auch kein Zettel an der Windschutzscheibe.

„Der würde aber ohnehin nicht ausreichen“, sagt Polizeihauptkommissar Martin Antoni, der in der Verkehrsinspektion häufig mit Fahrerflucht-Delikten zu tun hat. Allein im vergangenen Jahre waren es in Karlsruhe 5.457. „Wenn es nur der Blechschaden ist, dann ist das das eine. Sehr ärgerlich. 200 dieser Delikte hatten aber auch Personenschäden zur Folge“, weiß der Beamte.

Die Polizei wird durchaus tätig

Immer sollte die Polizei verständigt werden und nicht nach eigenem Ermessen abgewogen werden. „‚Die können eh ja nichts machen‘ ist nämlich nicht immer richtig“, erinnert Antoni.