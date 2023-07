Kulinarische Spezialitäten „direkt vom Bauern“ aus Rumänien gibt es bei Delicii Romanesti in der Karlsruher Südstadt. Die rumänischen Kunden des Ladens fühlen sich wie zu Hause.

„Mezeluri“ heißt Wurstwaren, „Dulciuri“ Süßwaren, auch salzige Knabbereien findet der Kunde da. Was bei „Conserve“ zu finden ist, kann man sich denken. Die Gänge von Delicii Românesti Karlsruhe, dem rumänischen Supermarkt in der Winterstraße am Rande der Südstadt, sind – ebenso wie die Warenetiketten – zweisprachig ausgeschildert.

„Bine Ati Venit“ – „Herzlich Willkommen“: So werden die Kunden schon an der Tür vom Logo begrüßt, das einen mit Leckereien gefüllten Korb darstellt. Die Kommunikation ist barrierefrei, Inhaber Sergiu Gurban gibt auf Nachfrage gerne Auskunft zu den Waren und spricht überdies fließend Französisch.

„Wir nehmen Bestellungen für ‚Moldawische Märtyrer‘ entgegen“ schreibt Gurban auf der Website, einem wichtigen Instrument des Kundendialogs. Dabei handelt es sich um Hefegebäck in Form einer Acht, eine Girlande symbolisierend, das im März in Erinnerung an die 40 Märtyrer von Sebaste verzehrt wird.

Wurst und Käse „direkt vom Bauern“

„Jede Woche bekommen wir frische Ware aus Timisoara (Temeswar), der Partnerstadt Karlsruhes, aus Arad oder aus Bukarest“, sagt der 32-jährige Inhaber. Wurst und Käse „direkt vom Bauern“ sei seinen Kunden wichtig und werde daher am meisten verlangt und gekauft.

Auch kleine grüne Salatgurken und große saftige Ochsenherz-Tomaten sind erhältlich. „Die Tomaten mit ein bisschen Salz und Olivenöl, dazu ein Brot – das reicht schon“, preist Gurban den intensiven Geschmack der gerippten Fleischtomate.

90 Prozent seiner Kunden seien Rumänen, die restlichen zehn Prozent andere Nationen. Die meisten seiner älteren Kunden seien Siebenbürger, Sachsen aus Transsylvanien. Das Statistische Jahrbuch 2020 listet rund 6.000 Rumänen als Einwohner Karlsruhes auf, andere Schätzungen gehen von 23.000 aus.

Die junge Kundin Alina Jurca, seit 2016 in Karlsruhe, kauft Snacks und eine besondere Limonade aus dem Saft von Äpfeln, Kaktusfrucht und Limetten. „In deutschen Supermärkten vermisse ich manche Sachen“, sagt sie. Daher kaufe sie oft mit ihrer Mutter hier ein.

Außer Alkohol in jeglicher Form gibt es bei Delicii Românesti auch Nudeln, Kekse oder Senf wie anderswo. Aber es sind die kleinen Unterschiede, die der rumänischen Kundschaft das Heimatgefühl vermitteln. „Telemea Oaie Proaspata“, den frischen Schafskäse, gibt es zum Beispiel in „dulce“ – „süß“, also ohne Salz, oder „usor sarata“, leicht gesalzen.

Eine Spezialität ist leicht scharfe, hausgemachte Wurst („Nadlac“) oder Salami mit Wildfleisch („Carne Vanat“). Bei Deutschen seien eher harte und getrocknete Würste beliebt, sagt Gurban.

Zwar mag eine Wurst mit 2,69 Euro pro 100 Gramm etwas teurer sein als eine aus dem gewöhnlichen Supermarkt, „dafür ist der Geschmack unvergleichlich“. Gurban hat auch Fleisch vom cholesterinarmen, Roten Mangalitza-Schwein im Angebot, das sich durch einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren auszeichnet.

Pâtisserie aus Paris im Angebot

Eine weitere Besonderheit, die Sergiu Gurban seinen Kunden anbietet, ist Pâtisserie aus Paris, wo seine Mutter Nicoletta Gurban in Arnouville kunstvolle Thementorten erstellt. So wie die zweistöckige Fußballtorte in den Farben der „Albiceleste“, der argentinischen Nationalmannschaft.

Der Kunde Eugen Silivestru, seit zwölf Jahren in Karlsruhe, holt einen Kuchen in Form eines Unterwassergartens mit Muscheln und Seesternen ab, als Überraschung für seine Tochter Enissa, die ihren achten Geburtstag feiert.

Auf die Frage, was ihm der heimatliche Supermarkt in der Fremde bedeutet, sagt er, dass die Produkte vertraut seien: „Wir sind Rumänen.“ Dann sagt Silivestru „Ciao!“ und eilt aus der Tür.