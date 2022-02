Wie immer gilt: Die Corona-Regeln müssen beachtet werden. In der derzeit herrschenden Alarmstufe I können Kulturveranstaltungen demnach nur nach der 2G-Regel besucht werden.

Bitte vergewissern Sie sich zudem, ob die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wurde.

Reihe „Wiener Klassik“ gastiert in Karlsruhe

Die Klassische Philharmonie Bonn ist mit ihrer Reihe „Wiener Klassik“ wieder zu Gast in Karlsruhe. Am Samstag, 12. Februar, spielen die Musikerinnen und Musiker ab 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe am Festplatz.

Zu hören sind bei dem Konzert unter anderem das „Siegfried-Idyll“ von Richard Wagner, das er zur Geburt seines Sohnes für seine Frau komponierte, sowie die „Haffner-Sinfonie“ von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Oboenkonzert von Ludwig August Lebrun. Karten gibt es an den Vorverkaufsstellen sowie vor Ort.

Sarah Bosetti kommt ins Tollhaus Karlsruhe

Sarah Bosetti behauptet von sich, eine Superkraft zu haben: Hass in Liebe zu verwandeln. Dazu nimmt sie sich die schönsten Hasskommentare zur Brust, die sie als Kabarettistin natürlich regelmäßig bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten.

Zu sehen ist die aus „Die Anstalt“ oder der „Ladies Night“ bekannte Komikerin am Freitag, 11. Februar, ab 20 Uhr im Karlsruher Tollhaus auf dem Alten Schlachthofgelände.

Tickets gibt es unter www.tollhaus.de.

Volles Chaostheater in Pforzheim

Oropax ist wieder da. Die selbst ernannten Beauty-Ritter der Comedy bringen am Samstag, 12. Februar, ab 20.30 Uhr im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, mit ihrer Show „Testsieger am Scheitel“ ihren Humor mit voller Wucht zurück.

Traditionell tollkühn feiern die intellektuellen Underdogs ein buntes Gipfeltreffen der Sinnlosigkeit. Im Rausch des Abends starten sie ein Festival der Wortakrobatik.

Karten für den vielversprechenden Oropax-Wahnsinn gibt es online unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Jürgen Becker zündet Pointen in Baden-Baden

„Die Ursache liegt in der Zukunft“ heißt das aktuelle Programm von Jürgen Becker. Darin recherchiert er genau, was die Welt zusammenhält – und wie es sich für alle so richtig rechnet, sie jetzt zu retten.

Wer den Optimisten auf kluge und witzige Weise über die Zukunft sprechen hören möchte, kann das am Samstag, 12. Februar, ab 20 Uhr im Runden Saal des Kurhauses Baden-Baden tun.

Karten für die Veranstaltung gibt es online unter www.badenbadenevents.de.

CongressCentrum Pforzheim lädt zum Sinfoniekonzert

Zum 3. Sinfoniekonzert lädt am Sonntag, 13. Februar, ab 19 Uhr das Theater Pforzheim. Im Großen Saal des CongressCentrums (CCP) sind an diesem Abend die Stuttgarter Philharmoniker mit den Dirigenten HK Gruber und Frank Dupree zu Gast. Sie wollen unter dem Titel „ Am Puls des Lebens“ ein paar besondere Leckerbissen präsentieren.

Gespielt wird „Perpetuum Mobile“ von Johann Strauß, George Antheils „A Jazz Symphony“ und das „Concerto in F für Klavier und Orchester“ von George Gershwin. Der Wiener HK Gruber wird als Chansonnier sein 1978 komponiertes Stück „Frankenstein!! – Ein Pandemonium für Chansonnier und Orchester nach Kinderreimen von H.C. Artmann“ wiedergeben.

Tickets unter www.theater-pforzheim.de. Eine Einführung mit Frank Dupree findet bereits um 18 Uhr im Foyer zum Mittleren Saal statt.

Lars Reichow steht in Remchingen auf der Bühne

Zum Konzertkabarett lädt am Samstag, 12. Februar, ab 20 Uhr die Kulturhalle in Remchingen ein. Auf der Bühne steht Lars Reichow, der mit seinem neuen Programm „Ich“ einen kabarettistischen Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen geben will. „Wir müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen“, heißt es in der Programmankündigung.

Auf dem Weg zur Zurückhaltung und zur bedingungslosen Bescheidenheit bringt der nach eigener Einschätzung „beste Kabarettist im gesamten deutsch-sprachigen Raum“ zu diesem Zwecke humoristisches Manifest auf die Bühne.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.kulturhalle-remchingen.de und Telefon (0 72 32) 36 96 10.

Kammerchor singt in der Christuskirche Karlsruhe

Die „Stunde der Kirchenmusik“ hat am Sonntag, 13. Februar, um 18 Uhr wieder in der Karlsruher Christuskirche, Kaiserallee 2, geschlagen. Zu Gast ist an diesem Abend der Kammerchor der Musikhochschule Mannheim unter Leitung des Professors Harald Jers.

Gesungen wird unter anderem Wilhelm Bergers „Groß ist der Herr“, Moses Hogans „My souls been anchored in the Lord“ sowie Vytautas Barkauskas „Stabat Mater“. Der Eintritt zu der „Stunde der Kirchenmusik“ ist wie immer frei.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es online unter www.christuskirche-karlsruhe.de.