wirbleibenzuhause: Wie Promis und Influencer aus der Region auf die Corona-Krise reagieren

Prominente und Influencer haben eines gemeinsam: Sie brauchen ein Publikum, um ihren Job zu machen. Während der Corona-Pandemie ist hingegen "Social Distancing" das Gebot der Stunde - Menschen sollen auf Distanz zueinander bleiben, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Konzerte finden nicht statt, Auftritte werden abgesagt. Wie reagieren die Promis auf die Corona-Krise?

Auf großen Bühnen wird Max Giesinger in den nächsten Wochen nicht stehen. Wegen des Coronavirus wurden sämtliche Auftritte vorerst abgesagt - auch das für den 20. März geplante Konzert in der dm-Arena in Karlsruhe. Ein Schicksal, das Giesinger aktuell notgedrungen mit vielen anderen Bühnenkünstlern teilt.

Doch auf sein Publikum wird er trotzdem nicht ganz verzichten müssen. Auf seinen Accounts auf Instagram und Facebook stellt Giesinger seinen Plan vor: Wenn es schon keine Konzerte gibt, dann eben "Konzertchen".

Unter dem Hashtag #wirbleibenzuhause wollen insgesamt acht Künstler am Sonntag ein Instagram-Konzert geben - per Live-Video.

Zuschauermassen wie bei Ed Sheeran

Über mangelnde Zuschauerzahlen kann sich die Karlsruher Fitness-Influencerin Pamela Reif gerade nicht beschweren. Die Fitness-Studios mögen geschlossen sein, aber Reifs Laden brummt dafür umso mehr. Sie hat zur "Home Workout-Challenge" aufgerufen - mit großem Erfolg. 90.000 Menschen trainierten kürzlich gleichzeitig mit Reifs Youtube-Videos. "Das sind so viele Menschen wie auf einem Ed-Sheeran-Konzert", schwärmt die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal.

Ingwer-Shots statt Torten

Gerade wollte Youtuberin Saliha Özcan aus Waghäusel den Schritt ins "Real Life" wagen und einen eigenen Laden eröffnen , schon machte ihr die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung: Die geplante Eröffnung ihres Shops in Mannheim im März musste abgesagt werden. Eine "logische Entscheidung", betont Özcan in dem Instagram-Post, in dem sie die Absage öffentlich machte. "Ein wichtiger Bestandteil meiner Shop-Eröffnung ist es, euch zu treffen und zu begrüßen, und ich glaube, dass eine Verschiebung zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung für uns alle ist", so Özcan.

Ihre Fans lässt "Sally" aber auch zu Hause nicht im Stich. Um ihr Immunsystem in Zeiten von Corona zu stärken, teilt sie auf ihrem Account deswegen nicht nur Tortenrezepte, sondern wirbt auch für ihre Ingwer-Kurkuma-Shots. An ihre Follower richtet Özcan den Appell: "Haltet zusammen und bleibt fit und gesund."

Pietro Lombardi: Reichweite nutzen

Auch DSDS-Superstar Pietro Lombardi richtet sich an seine Fans. In einem kurzen Video auf Instagram appelliert er an seine Follower, zu Hause zu bleiben und zusammenzuhalten. "Wir müssen jetzt ein Team sein", sagt Lombardi.