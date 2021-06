Über die Kosten für die Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters Karlsruhe wird heftig debattiert. „Grundsätzlich ist das eine sinnvolle Investition“, befindet Wolfgang Grenke, Präsident der Karlsruher Industrie- und Handelskammer (IHK).

Die ganze Region sei in einer guten Entwicklung und gerade Karlsruhe verzeichne eine starke Wachstumsprognose. Um gute Mitarbeiter der Wirtschaft in der Region zu binden, sei auch ein adäquates Kulturangebot vonnöten, so Grenke im BNN-Gespräch. „Karlsruhe braucht kulturelle Leuchttürme, um sich in der Konkurrenz der Standorte zu behaupten.“

Insofern stehe die regionale Wirtschaft hinter dem Sanierungsvorhaben.