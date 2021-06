Erstes Wochenende ohne Testpflicht

Wochenende, EM und Sonnenschein: So rüsten sich Karlsruher Wirte für den Hochbetrieb

Sommer, keine Testpflicht mehr und der Start der Fußball-EM: An diesem Wochenende wird das Biergarten-Leben in Karlsruhe mit Macht zurückkehren. Sitzenbleiben kann man jetzt ja wieder bis in die Nacht hinein.