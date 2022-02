So ein Theater: Was am Wochenende auf den Bühnen der Region los ist

Noch ist Corona nicht ausgestanden.

Und auch wenn mit dem Übertritt in die Warnstufe das Angebot in Sachen Kulturveranstaltungen wieder größer wird – und die 3G-Regel wieder gilt:

Bitte informieren Sie sich vor jedem Besuch beim jeweiligen Veranstalter über individuelle Beschränkungen und etwaige Ausfälle, denn sie kommen durchaus noch vor.

„Die Vermessung der Welt“ im Theater Pforzheim

Er war einer der größten Erfolge der deutschen Gegenwartsliteratur: Daniel Kehlmanns Roman „Die Vermessung der Welt.“ Die Doppelbiografie des um die Welt reisenden Naturforschers Alexander von Humboldt und des Mathematikers Carl Friedrich Gauß, der zu Hause blieb und doch in die weitesten Sphären des Universums vordrang, wurde in 46 Sprachen übersetzt.

Am Freitag, 25. Februar, ist die Geschichte in einer Neuinszenierung von Dirk Englers Bühnenfassung im Theater Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5, zu sehen. Die Premiere startet um 20 Uhr. Karten unter www.theater-pforzheim.de.

#metoo auf der Bühne im Theater Baden-Baden

Der übergriffige Kollege, die Spuren häuslicher Gewalt im Gesicht einer Freundin – auch wenn nach #metoo anders über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gesprochen wird, die Probleme sind noch immer gegenwärtig.

Wie wir mit den noch immer herrschenden gesellschaftlichen Gewohnheiten, der schamvollen Sprachlosigkeit und dem allgemeinen Nicht-Glauben-Können umgehen, zeigt das Stück „Ja heißt ja und...“, das ab Freitag, 25. Februar, im Theater Baden-Baden zu sehen ist.

Die Premiere des Textes von Friedenspreisträgerin und Publizistin Carolin Emcke beginnt um 20 Uhr. Karten unter www.theater-baden-baden.de.

Sebastian 23 kommt ins Tollhaus

Er heißt Sebastian 23 und ist nicht nur Komiker und Poetry Slammer, sondern auch Autor gleich mehrerer Bücher.

Sein Lieblings-Thema: die Dummheit, der er am liebsten anhand haarsträubender, absurder und vor allem unterhaltsamer Beispiele aus der Welt und Weltgeschichte nachgeht, wie dem des NPD-Politikers, der die Abschaffung arabischer Zahlen forderte und stattdessen verlangte, „normale Zahlen“ einzusetzen.

Am Samstag, 26. Februar, ist Sebastian 23 ab 20 Uhr im Tollhaus Karlsruhe zu sehen. Karten unter www.tollhaus.de.

Welturaufführung imKulturhaus Osterfeld Pforzheim

Hannah Arendt ist vielen Menschen heute nicht präsent. Bereits vor 60 Jahren schrieb die Publizistin über Themen wie Totalitarismus, Demokratie und Revolution und löste mit ihrer These der „Banalität des Bösen“ ihrer Zeit einen handfesten Skandal aus.

Das von Stefanie Wally geschriebene Theaterstück „Hannah Arendt. Ich will verstehen“ basiert auf einem Film von Margarethe von Trotta. Am Freitag, 25. Februar, um 19 Uhr feiert es im Großen Saal des Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim Weltpremiere.

Zwei der weiteren Aufführungen sind gleich am Samstag (19 Uhr) und am Sonntag (16 Uhr). Karten unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Händel-Festspiele im Staatstheater Karlsruhe

Im Badischen Staatstheater gehen die beliebten Händel-Festspiele langsam ihrem Ende zu.

Wer noch in den Genuss der barocken Werke des berühmten Komponisten kommen will, hat erstaunlicherweise noch Gelegenheit dazu, denn gleich für mehrere der Aufführungen sind noch Karten oder Restkarten zu haben.

So können Tickets beispielsweise für den Publikumsliebling „Tolomeo“ ergattert werden. Zu sehen ist die Oper am Freitag, 25. Februar, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 27. Februar, um 16 Uhr.

Jeweils eine halbe Stunde vorher gibt es eine Einführung. Tickets gibt es außerdem noch für das Abschlusskonzert der Internationalen Händel-Akademie am Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe am Marktplatz sowie für die zweite Aufführung derselben am Sonntag, 27. Februar, ab 20 Uhr im Kleinen Haus des Staatstheaters. Keine Tickets braucht man für den Ökumenischen Festgottesdienst mit Arien und Instrumentalmusik am Sonntag, 27. Februar, um 10.30 Uhr ebenfalls in der Evangelischen Stadtkirche.

Alle weiteren Informationen und Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de.