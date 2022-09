So ein Theater: Was am Wochenende in Karlsruhe und der Region los ist

Auf den Bühnen der Region wird es am Wochenende bunt: Es locken eine Lesung in Ettlingen, Theater in Pforzheim, Artistik in Karlsruhe und sogar das Kultmusical „Der Watzmann“.

Was von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, los ist

Ein wenig Kunst und Kultur gefällig? Wir stellen eine Auswahl der Veranstaltungen des Wochenendes vor:

Wladimir Kaminer liest in Ettlingen

Wenn Wladimir Kaminer zu einer legendären Lesungen auf die Bühne tritt, dann ist alles möglich. Wird er seinen Gedanken freien Lauf lassen? Neue und unveröffentlichte Geschichten hervorzaubern? Oder einfach nur lesen?

Ganz gleich, für welche Richtung sich der Autor entscheidet, den Zuschauern ist dank seiner Improvisationsgabe gute Unterhaltung garantiert. Wer das selbst erleben möchte, ist am Samstag, 24. September, in der Ettlinger Stadthalle, Friedrichstraße 14, richtig. Kaminer liest dort ab 20 Uhr aus seiner unvollendeten Corona-Trilogie „Die Wellenreiter“ und „Deutschland raucht auf dem Balkon“.

Tickets unter www.reservix.de.

Atoll-Festival in Karlsruhe geht ins zweite Wochenende

Mit einem weiteren Dutzend hochkarätiger, artistischer Darbietungen geht das Atoll-Festival im Karlsruher Tollhaus auf dem Alten Schlachthof in sein zweites Wochenende. Zwischen Freitag, 23., und Sonntag, 25. September, sind dabei internationale Künstlerinnen und Künstler zu sehen.

So bringt die deutsch-kanadisch-finnisch-neuseeländische Formation „Barbaren Barbies“ am Freitag um 21.30 Uhr ihren „Wild Women Circus“ auf die Bühne, eine Mischung aus Akrobatik, Tanz und Comedy.

Ernster ist die Aufführung „Carrying My Father“ der belgischen There There Company, bei der es um die Zerbrechlichkeit von Stärke geht (Samstag, 20.15 Uhr).

Am Sonntag gibt es unter anderem um 14.30 Uhr das Familienstück „Vaannila“ zu sehen.

Tickets unter www.tollhaus.de.

Tag der offenen Tür am Theater Pforzheim

Was hält die neue Spielzeit am Theater Pforzheim bereit? Diese Frage, und noch viele weitere, werden am Samstag, 24. September, von 12 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür im Theater Pforzheim beantwortet. Alle Sparten und Abteilungen öffnen an diesem Tag ihre Türen, um ihre Arbeit vorzustellen.

Präsentiert werden außerdem Ausschnitte aus dem Stücken der neuen Spielzeit, vom Musiktheater und Tanz, über Schauspiel und Junges Theater bis zu den Ensembles wie der Badischen Philharmonie Pforzheim. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei. Den Tag beschließt um 19.30 Uhr eine große Eröffnungsgala, in der die Höhepunkte der Musiktheater-, Schauspiel- und Ballettproduktionen präsentiert werden. Durch den Abend führen der neue Intendant Markus Hertel und der neue Schauspieldirektor Andrea Frane.

Karten für die Gala gibt es unter www.theater-pforzheim.de.

Badische Landesbühne Bruchsal im Premieren-Fieber

Mit gleich vier Premieren geht von Donnerstag, 22. September, bis Sonntag, 25. September, die Badische Landesbühne in Bruchsal auf ihren Bühnen ins Rennen. Den Anfang macht diesen Donnerstag um 19.30 Uhr Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ im Bruchsaler Stadttheater.

Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag. Das Kinderstück „Hast du Angst?, fragte die Maus“ ist am Freitag um 15 Uhr erstmals im Bruchsaler theatreppab zu sehen und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Premiere feiert auch das Schauspiel „Das weiße Dorf“ von Teresa Dopler am Samstag um 19.30 Uhr im Stadttheater. Es geht darin um ein getrenntes Paar, das sich auf einem Kreuzfahrtschiff per Zufall wieder begegnet.

Ein weiteres Kinderstück ab zehn Jahren feiert am Sonntag um 15 Uhr in Bruchsal Premiere. In Paul Shiptons „Die Wanze“, einem Insektenkrimi, geht es um den Privatdetektiv Muldoon – und wie er den Frieden im Garten wiederherstellt.

Tickets für alle Stücke gibt es unter www.reservix.de sowie unter Telefon (0 72 51) 7 27 23.

Der Watzmann ruft ins Konzerthaus Karlsruhe

Hollaröhdulliöh! Der Watzmann ruft – und zwar zum allerletzten Mal in Originalbesetzung. Am Sonntag, 25. September, ist das Kultmusical in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe zu sehen.

1974 schrieben die Jugendfreunde Wolfgang Ambros, Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz das Alpendrama rund um den Berg Watzmann und seinen tödlichen Ruf zur Begeisterung der großen Massen. 2016 hatte sich das Kultstück eigentlich schon verabschiedet. Jetzt gibt es doch noch eine Chance, es zu sehen.

Tickets unter www.eventim.de.