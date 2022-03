Konzerte, Theater und mehr: Wer am letzten März-Wochenende etwas unternehmen will, wird in der Region leicht fündig. Bei einigen Veranstaltungen wird der Eintrittspreis für Kriegsopfer in der Ukraine gespendet.

Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden kalt. In der Region rufen dieses Wochenende Künstler bei Benefizvorstellungen zu Frieden auf.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Veranstaltungen. Die BNN stellen eine Auswahl vor.

Bei deren Besuch nicht vergessen: Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln.

Musiktheater für Kinder in Ettlingen

Über die absurde Geschichte haben schon viele Generationen gelacht: 1837 veröffentlichte Hans Christian Andersen das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“. Der dänische Schriftsteller führt einen Herrscher vor, der Betrügern auf den Leim geht. Aus Eitelkeit und weil sein Umfeld nicht wagt, die Wahrheit zu sagen.

Das Theater mimikri aus dem hessischen Büdingen bringt das Märchen als Musiktheater in Ettlingen auf die Bühne. Am Sonntag, 27. März, zieht der Kaiser um 15 Uhr in der Stadthalle seine unsichtbaren Gewänder an. Die Vorstellung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

Infos und Tickets gibt es unter (0 72 43) 10 13 33 und www.ettlingen.de.

Karlsruher Stephanschor singt Händel-Oratorium

Die Karlsruher Händel-Festspiele gehen sozusagen in die Verlängerung. Der Stephanschor singt am Sonntag, 27. März, das Oratorium „Messias“, das Georg Friedrich Händel 1741 komponierte.

Das Konzert findet ab 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche St. Stephan, Erbprinzenstraße 14, statt. Der Chor unter Leitung von Patrick Fritz-Benzing bestreitet es gemeinsam mit Antonia Bourvé (Sopran), Julia Werner (Alt), Philipp Nicklaus (Tenor) und Clemens Morgenthaler (Bass) sowie der Kammerphilharmonie Karlsruhe.

Infos und Karten unter www.musik-stephanskirche.de.

Aktion zum Welttheatertag in Karlsruhe

Den Theaterbesuch will das Badische Staatstheater dieses Wochenende besonders schmackhaft machen. Das Karlsruher Haus nimmt den Welttheatertag zum Anlass, zwei Karten zum Preis von einer zu verkaufen.

Das Angebot gilt für sieben Vorstellungen zwischen Freitag und Samstag. So zum Beispiel für „Mozart und Salieri“: Am Freitag, 25. März, schlüpft Andrej Agranovski in die Rolle der beiden, angeblich verfeindeten Komponisten. Oder für „Gott“ von Ferdinand von Schirach (26. März, 19.30 Uhr und 27. März, 15 Uhr): Das Stück thematisiert die Sterbehilfe.

Weitere Infos und Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de und Telefon (07 21) 93 33 33.

Badische Landesbühne spielt für Kriegsopfer

Einen anderen Weg schlägt die Badische Landesbühne ein. Sie veranstaltet in Bruchsal anlässlich des Welttheatertags eine Antikriegs-Matinee. Das Ensemble ruft mit Texten und Musik zu „Frieden. Solidarität mit der Ukraine“ auf. Die Einnahmen der Vorstellung sollen komplett an die Opfer des Krieges gehen.

Wie viel Spendengeld zusammenkommt, hängt von den Zuschauern ab. Denn sie sollen selbst entscheiden, welchen Eintrittspreis sie bezahlen wollen.

Beginn ist um 11 Uhr im Stadttheater, Am Alten Schloss 24. Weitere Infos unter www.dieblb.de und Telefon (0 72 51) 7 27 23.

Benefizkonzert für die Ukraine in Baden-Baden

Für die Kriegsopfer in der Ukraine stehen auch in Baden-Baden Künstler auf der Bühne. Am Samstag, 26. März, gestalten 15 Musiker aus der Ukraine, Russland, Peru und Deutschland gemeinsam einen Konzertabend im Weinbrennersaal des Kurhauses. Sie wollen mit Schubert, Gershwin und Co eine Friedensbotschaft in die Welt schicken. Der Eintritt ist frei, das Publikum wird um Spenden gebeten. Mit dem Erlös soll der Caritasverband Baden-Baden Medikamente kaufen können.

Die Veranstaltung findet auf Initiative der Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden statt. Sie begeisterte neben anderen das Klavierduo Natalia Zagalskaia, den Klarinettisten Dmitrij Kokotov und das Streichquartett Boris Kormanitsky für die Idee. Die Sängerin Natalia Volkova und der Sänger Marc Marshall moderieren den Abend. Beginn ist um 19 Uhr.

Wer dabei sein will, meldet sich an unter Telefon (0 72 21) 93 20 66 oder schreibt eine E-Mail an kultur@baden-baden.de.

Vogtsbauernhof in Gutach öffnet wieder

Die Winterpause ist vorbei. Im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof beginnt am Sonntag, 27. März, die neue Saison. Bis 6. November hat die Attraktion in Gutach dann täglich geöffnet, mit Ausnahme des Augusts von 9 bis 18 Uhr.

Zum Start geben Handwerker Einblick in traditionelle Fertigkeiten. Über die Schulter lassen sich etwa von 11 bis 17 Uhr eine Bollenhutmacherin, ein Strohschuhmacher sowie ein Besenbinder sehen. Kinder können auch selbst handwerklich tätig werden. Sie lernen kleine Schwarzwälder Schatullen anzufertigen. Am Sonntag gibt es auch Musik. Von 11 bis 14 Uhr spielen die „d’Grenzgänger“ aus Schenkenzell.

Das neue Jahresthema „Gute Reise“ steht noch nicht im Mittelpunkt. Es wird erst eine Woche später, beim großen Saisonauftakt am 3. April, vorgestellt. Eine Sonderausstellung und verschiedene Programmpunkte setzen sich mit der Geschichte des Reisens im Schwarzwald auseinander.

Weitere Infos unter www.vogtsbauernhof.de und Telefon (0 78 31) 46 79 35 00.

Basar der Illenau Werkstätten in Achern

Schmuck, Tücher, Taschen, Hüte: Die Illenau Werkstätten in Achern veranstalten dieses Wochenende einen Basar. Unter dem Motto „Schönes und Schmückendes“ öffnen sich am Samstag, 26. März, und Sonntag, 27. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr die Türen der Räumlichkeiten in der Illenauer Allee 54.

Die Illenau Werkstätten verstehen sich als Begegnungszentrum. Kurse und andere Angebote sollen Kunst, Handwerk und Kreativität fördern.

Weitere Infos gibt es unter illenau-werkstaetten.de.