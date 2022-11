Deutschrock, Jazz und Klassik - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer dieses Wochenende ein Konzert besuchen will, kommt also auf seine Kosten. Aber auch diejenigen, die sich für Schmuck und alte Schriften sowie traditionelles Handwerk interessieren.

Der offerta gehört derzeit die Aufmerksamkeit. Die Verbrauchermesse in Rheinstetten lockt noch bis diesen Sonntag zahlreiche Besucher an.

Die Großveranstaltung vor den Toren Karlsruhes ist aber nicht das einzige Angebot, dessen Besuch sich am ersten November-Wochenende lohnt.

Die BNN verraten, was sonst noch in der Region los ist. Eine Auswahl.

Endspurt in Pforzheim für „Schöngeschrieben“

Wer die Ausstellung „Schöngeschrieben“ noch besuchen will, muss sich sputen. Die Schau im Schmuckmuseum Pforzheim endet am Sonntag, 6. November. Bis dahin können sich Besucher des Hauses in der Jahnstraße 42 täglich von 10 bis 17 Uhr neben Schmuck auch kostbare Handschriften und Drucke ansehen. Sie stammen zum Teil aus dem Umfeld des Philosophen Johannes Reuchlin, der 1455 in Pforzheim auf die Welt kam. Sein 500. Todestag war Anlass der viermonatigen Sonderausstellung.

Eine letzte Führung durch die Schau gibt es am Sonntag. Sie beginnt um 15 Uhr und dauert eine Stunde. Mehr unter Telefon (07231) 392126 und www.schmuckmuseum.de.

Dorfcombo rockt im Karlsruher Tollhaus

Sie waren als Vorgruppe mit den Hooters, BAP und der Spider Murphy Gang unterwegs und waren in der Region Kult. Heute, knapp 30 Jahre später, haben die Musiker aus Rheinstetten noch immer viele Fans und stehen ab und zu auf der Bühne. Am Samstag, 5. November, heizt die Dorfcombo dem Publikum des Karlsruher Tollhauses (Alter Schlachthof 35) mit Deutschrock ein. Sie spielt ältere, aber auch neue Songs.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.tollhaus.de und Telefon (0721) 964050.

Stefan Danziger kommt nach Gaggenau

Ist man tatsächlich so wichtig, wie man glaubt? Keineswegs, meint Stefan Danziger. Wie er zu dieser Einsicht gekommen ist, erklärt der Comedian ausführlich am Samstag, 5. November, in Gaggenau. Er ist Gast der klag-bühne, Luisenstraße 17. Ab 20 Uhr nimmt er sich und seine Bedeutungslosigkeit auf die Schippe. Stefan Danziger stammt aus Dresden und lebt heute in Berlin. Auf der Bühne sind Schnurrbart, Schiebermütze und Holzfällerhemd sein Markenzeichen.

Weitere Infos und Tickets unter rantastic.com und Telefon (07221) 398011.

Musiknacht in Rastatt

Viel Musik hören können am Samstag, 5. November, Besucher der Rastatter Innenstadt. Ab 21 Uhr spielt in sieben Bars und Gasthäusern jeweils eine Band. Laut Veranstalter haben sich die Musiker verschiedenen Stilrichtungen verschrieben. Neben Rock und Pop sollen Blues und Folk für gute Stimmung sorgen.

Zudem steht eine 90er-Party im Programm, sie steigt ab 23 Uhr im „Freiraum“, Woogseestraße 7. Ein Shuttle-Taxi verkehrt zwischen den Veranstaltungsorten. Details zum Programm und zu den Tickets gibt es im Internet unter www.musiknacht-rastatt.de.

Violinkonzert im Karlsruher KIT

„Solistes d’Europe“ heißt das gemeinsame Projekt des Fördervereins Kunst, Medien und Wissenschaft Karlsruhe und der Philharmonie Baden-Baden. Am Sonntag, 6. November, laden die Partner um 14 Uhr zu einem Konzert ein.

Vier Violinisten spielen im Audimax des KIT Karlsruhe, Am Forum 1: Musikhochschulprofessor Josef Rissin bringt zwei seiner Meisterschüler mit, die junge Geigerin Ekaterina Merzliakova und Aram Badalian, der inzwischen Professor in Detmold ist. Zudem kommt Yasushi Ideue, Konzertmeister der Baden-Badener Philharmonie. Die Musiker lassen Werke aus vier Jahrhunderten erklingen. Besucher zahlen den Eintritt von fünf Euro an der Tageskasse.

Michael Wollny Trio jazzt in Baden-Baden

Ein Bonbon für alle Jazz-Fans: Michael Wollny gastiert in Baden-Baden. Der namhafte Pianist greift am Sonntag, 6. November, auf der Bühne des Festspielhauses (Beim Alten Bahnhof 2) in die Tasten. Er tritt gemeinsam mit dem Schlagzeuger Eric Schaefer und dem Bassisten Tim Lefebvre auf. Die drei Musiker bilden das Michael Wollny Trio. Die „London Times“ betitelte dieses als „aufregendstes Piano-Trio Europas“.

Bei dem Konzert in Baden-Baden stellen die Jazzer ihr neues Album „Ghost“ vor. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter Telefon (07221) 3013101 und online unter www.festspielhaus.de. Auf der Internetseite können Interessierte in „Ghost“ hineinlauschen.

Vogtsbauernhof in Gutach geht in die Winterpause

Am Sonntag, 6. November, öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ein letztes Mal vor der Winterpause. Bis nächstes Frühjahr bleibt die Anlage in Gutach die meiste Zeit über geschlossen – mit Ausnahme des dreitägigen Weihnachtsmarkts im Dezember.

Diesen Sonntag bekommen Besucher ab 11 Uhr Einblick in traditionelle Handwerkskunst. So lassen sich etwa ein Korbflechter, eine Bürstenbinderin und ein Strohschuhmacher über die Schultern sehen. Um 17 Uhr schließen sich dann die Pforten. Die Hombacher Dorfmusikanten spielen zum Ausklang.

Weitere Infos gibt es unter Telefon (07831) 4673500 und www.vogtsbauernhof.de.