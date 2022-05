Unternehmungslustig am Muttertags-Wochenende? In der Region wird einiges geboten, so dass sowohl Musik-Liebhaber als auch diejenigen, die sich für Natur und Geschichte interessieren, fündig werden. Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor.

Dem Fest der Sinne und der Badischen Meile gehören dieses Wochenende die Aufmerksamkeit. Sie locken zahlreiche Besucher nach Karlsruhe.

Doch wer etwas anderes unternehmen möchte, kommt genauso auf seine Kosten.

Es gibt in der Region etliche besuchenswerte Veranstaltungen. Hier eine Auswahl.

Lange Orgelnacht in Karlsruhe-Durlach

Ein Abend mit vier Konzerten: In der Stadtkirche Durlach steigt am Samstag, 7. Mai, zum 21. Mal die Durlacher Orgelnacht. Zwischen 19 und 23 Uhr wechseln sich zu jeder vollen Stunde Künstler an dem Instrument ab. Den Anfang macht Elke Voelker mit Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy. Sie kommt nicht alleine: Die Tänzerin Dominique Cardito setzt die Musik in Bewegung um.

Anschließend greifen die Organistin Heike Ittmann (sie spielt die California Wine Suite) sowie die Kirchenmusiker Johannes Blomenkamp (er wird von der Saxophonistin Maira Thomas begleitet) und Dominik Axtmann (er stellt gemeinsam mit dem Perkussionisten Frank Thomé afrikanische Stücke vor) in die Tasten.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter durlacher-kantorei.de.

Herman van Veen und Meret Becker im Karlsruher Tollhaus

„Mit dem Wissen von Jetzt“ heißt das aktuelle Programm von Herman van Veen. Der niederländische Liedermacher gastiert am Samstag, 7. Mai, im Tollhaus, Alter Schlachthof 35 in Karlsruhe. Ab 20 Uhr steht er gemeinsam mit Jannemien Cnossen (Geige und Gesang), Kees Dijkstra (Bass und Keyboard) und Edith Leerkes (Gitarre) auf der Bühne. Herman van Veen gilt als künstlerischer Tausendsassa, da er sowohl musiziert als auch Theater spielt.

Eine Kombination aus beidem gibt es im Tollhaus auch am Sonntag, 8. Mai. Drei Frauen einer bekannten Künstlerfamilie laden zum „Federlesen“. Meret Becker, ihre Tochter Lulu Hacke sowie die Mutter der langjährigen Tatort-Ermittlerin, Monika Hansen, widmen sich mit Texten und Gesang als „3 Birds“ den Vögeln. Die „Lesung mit Musik“ beginnt um 19 Uhr.

Tickets und Infos zu beiden Veranstaltungen unter www.tollhaus.de und Telefon (0721) 964050.

Blockflöte trifft in Gaggenau auf Klassik und Rock

„Freiheit für die Blockflöte“ lautet die ungewöhnliche Forderung von Wildes Holz. Denn auf ihr, so das Trio, lasse sich jedes Genre spielen und das Holzinstrument könne sogar eine E-Gitarre ersetzen. Wer sich davon überzeugen will: Der Blockflötist Tobias Reisige, der Kontrabassist Markus Conrads und der Gitarrist Johannes Behr treten am Samstag, 7. Mai, auf der klag-Bühne, Luisenstraße 17 in Gaggenau auf.

Weitere Infos gibt es unter Telefon (07221) 398011 und unter www.kulturrausch-gaggenau.de.

Muttertagskonzert im Kammertheater Karlsruhe

Keinesfalls nur für Mütter, aber vor allem für diese: Das Karlsruher Kammertheater veranstaltet ein „Beschwingtes Muttertagskonzert“. Gestaltet wird es von den Musikerinnen Eva-Maria Vischi, Zane Stradyna, Bettina Kerth und Birke Falkenroth. Die vier Frauen bringen mit Gesang, Violine, Harfe und Klavier Werke verschiedener Stilrichtungen zu Gehör. Stücke aus Operetten gehören genauso zu ihrem Repertoire wie Filmmusik. Das Konzert in der Herrenstraße 30/32 findet am Sonntag, 8. Mai, um 11 Uhr statt.

Tickets gibt es im Internet unter www.kammertheater-karlsruhe.de, dort sind auch weitere Infos zu finden.

Tierische Mamas, Tausendfüßler und Co: dreimal Natur

Auch das Karlsruher Naturkundemuseum nimmt den Muttertag zum Anlass für eine Veranstaltung. Das Haus in der Erbprinzenstraße 13 wendet sich am Sonntag, 8. Mai, „tierischen Mamas“ zu. Besucher erfahren bei zwei Sonderführungen, wie sich etwa Vogelmütter für ihren Nachwuchs einsetzen.

Beginn ist um 11 Uhr (für Familien) und um 12 Uhr, Anmeldung unter Telefon (0721) 1752111.

Neugierig auf weitere Geheimnisse der Tierwelt? In ein verborgenes Reich geht es am Freitag, 6. Mai, in Bruchsal-Untergrombach. Gerhard Dittes, Vorsitzender des BUND Bretten, gibt Einblicke in das Leben im Boden. Ab 19 Uhr zeigt er im Pfarrsaal St. Wendelinus, Franz-Liszt-Straße 51, Makroaufnahmen von Tausendfüßlern und Winzlingen wie Springschwänzen. Der Eintritt ist frei.

Frühaufsteher können am Sonntag, 8. Mai, einem morgendlichen Konzert lauschen und gleichzeitig lernen, die verschiedenen Sänger auseinanderzuhalten. Im Nationalpark Schwarzwald bricht um 6 Uhr eine Gruppe zu einer Vogelstimmenwanderung auf.

Wer an der dreistündigen Tour ab der Bushaltestelle „Lotharpfad“ teilnehmen will, meldet sich bis Freitag, 6. Mai, 12 Uhr, unter www.nationalpark-schwarzwald.de an.

„Mama muss regieren“: Führungen durch Schlösser

Lieber etwas Geschichte? Im Residenzschloss Rastatt gibt es eine Sonderführung zum Muttertag. Was bedeutet das, wenn Mama regieren muss? Was verstand man im Barock unter Mutterliebe? Im Mittelpunkt des Rundgangs, der sich an Familien mit Kindern ab sieben Jahren richtet, steht Markgräfin Sibylla Augusta. Beginn ist am 8. Mai um 13.30 Uhr.

Infos unter www.schloss-rastatt.de, Anmeldung unter (06221) 6588815.

Um das Leben im Barock geht es am Sonntag auch bei einer Sonderführung durch das Bruchsaler Schloss. Das Thema ist jedoch ein anderes. Die Teilnehmer können ab 15 Uhr darüber staunen, welchen Gaumenfreuden der Adel sich damals hingab.

Weitere Infos unter www.schloss-bruchsal.de, Anmeldung unter Telefon (06221) 658880.