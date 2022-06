Durch das Weltall reisen? Zu Musik mitwippen? Oder gebannt einem Thriller folgen? In der Region kommt auch am zweiten Juni-Wochenende keine Langeweile auf. Wer etwas unternehmen will, findet sicherlich eine Veranstaltung nach seinem Geschmack.

Der Bruchsaler Kultursommer geht in die Endrunde, die Ettlinger Schlossfestspiele werden fortgesetzt und Neues kommt hinzu.

Die Zahl der Veranstaltungen in der Region ist auch dieses Wochenende groß.

Die BNN haben eine Auswahl zusammengestellt.

Mobile Sternwarte in der Orgelfabrik Durlach

Sternegucker kommen von diesem Freitag an in Karlsruhe-Durlach auf ihre Kosten. In der historischen Halle der Orgelfabrik, Amtshausstraße 17, wird ein Planetarium aufgebaut, das über eine Projektionskuppel von zehn Meter Durchmesser verfügt und Platz für 80 Besucher hat. Gernot Meiser und Pascale Demy nehmen dort bis 26. Juni ihre Gäste mit auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Weltalls. Los geht es diesen Freitag um 19 Uhr mit einer Vernissage, bei der es um Neues aus der Raumfahrttechnik und Planetenforschung geht. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 11. Juni, stehen drei Veranstaltungen im Programm: Der Film „Limbradur und die Magie der Schwerkraft“ lässt Besucher den Spuren des Mathematik-Genies Albert Einstein folgen. Beginn ist um 15 Uhr, es folgen um 16.30 Uhr der Film „Die Entdeckung des Weltalls“ und um 18 Uhr die Show „Der Sprung ins Weltall“.

Der Sonntag, 12. Juni, beginnt um 11 Uhr mit der Musikshow „Dimensions“, bei der Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen. Nachmittags gibt es mit „Das Geheimnis der Bäume“ ein Kinderprogramm (15 Uhr), eine Show rund um die Voyager-Raumsonden (16.30 Uhr) und einen Vortrag über die fliegenden Sternwarte Sofia (18 Uhr).

Weitere Infos und Platzreservierung unter www.orgelfabrik-verein.de.

Zwei Konzerte beim Bruchsaler Kultursommer

Endspurt in Bruchsal: Der Kultursommer ist fast vorbei. Doch wer grooven will, kann sich noch auf drei weitere Abende freuen. An diesem Donnerstag steigt im Atrium am Bergfried hinter dem Bürgerzentrum (Am Alten Schloss 22) eine After-Work-Party. Von 17 bis 23 Uhr wird dort Musik aufgelegt. Live-Musik gibt es dagegen am Freitag, 10. Juni, ab 19 Uhr. Der Songwriter Cris Cosmo tritt auf. Ihm folgt die Gruppe ZAP Gang, deren sechs Musiker sowohl Klassiker als auch moderne Hits spielen.

Die letzte Veranstaltung des Bruchsaler Kultursommers findet am Samstag, 11. Juni, statt. Die Kraichgauboys und die Band Blechinger wollen ab 19 Uhr dem Publikum einheizen.

Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende für die Künstler wird gebeten. Weitere Infos unter bruchsal-erleben.de.

Ronja Räubertochter bei den Schlossfestspielen in Ettlingen

In Ettlingen gehen dieses Wochenende die Schlossfestspiele weiter. Die Rockshow „Killerqueen“ von Solvejg Bauer, der Intendantin der Ettlinger Veranstaltung, ist erneut im Hof des Schlosses zu sehen ist. Am Donnerstag, 9. Juni, Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, erklingen jeweils um 21 Uhr die größten Hits der legendären Band Queen.

An Familien richtet sich das zweite Stück. Astrid Lindgrens Geschichte über „Ronja Räubertochter“ und ihren Freund Birk kommt auf die Bühne. Kinder spielen für Kinder – erstmals am Sonntag, 12. Juni, um 15 Uhr und noch siebenmal während der nächsten Wochen.

Weitere Infos und Tickets unter schlossfestspiele-ettlingen.de.

„Abschiede“ am Badischen Staatstheater

Wer jetzt noch „Gabriel“ sehen will, muss sich sputen. Das Badische Staatstheater am Hermann-Levi-Platz 1 in Karlsruhe bringt den Roman von George Sand in dieser Spielzeit am Samstag, 11. Juni, zum vorletzten Mal und am Samstag, 18. Juni, zum letzten Mal auf die Bühne. Die Handlung setzt sich kritisch mit Geschlechterrollen und Familientraditionen auseinander. Gabriel ist eine Frau, die als Mann erzogen wird. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr.

Nur noch einmal vor der Sommerpause kommen Hitchcock-Fans auf ihre Kosten. Der Filmregisseur bearbeitete den Roman „Die 39 Stufen“ von John Buchan, das Staatstheater zeigt die Bühnenversion. Beginn ist am Samstag, 11. Juni, um 20 Uhr.

Ein allerletztes Mal findet die „Konferenz der Tiere“ statt. Das Stück, das auf dem Kinderbuch von Erich Kästner basiert, wird diesen Samstag um 16 Uhr in der Spielstätte des Jungen Staatstheaters gezeigt, sprich in der Insel, Karlstraße 49b.

Weitere Infos und Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de und Telefon (07 21) 93 33 33.

Gehäkelte Korallen verblüffen in Baden-Baden

Die Möglichkeit, in Baden-Baden über gehäkelte Korallenriffe zu staunen, besteht nicht mehr lange. Bereits in zweieinhalb Wochen, am 26. Juni, endet die viel beachtete Ausstellung im Museum Frieder Burda. An den ungewöhnlichen Handarbeiten beteiligten sich mehr als 20.000 Menschen aus verschiedenen Ländern. Animiert worden waren sie von den Künstlerinnen Margaret und Christine Wertheim, die zeigen wollen, was ein Verlust von Korallenriffen für die Welt bedeuten würde.

Wer mehr wissen will, kann sich am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, um 11 und 15 Uhr einer Führung durch die Ausstellung anschließen. Zudem gibt es Workshops für Familien zum Thema Unterwasserwelt. Das Museum in der Lichtentaler Allee 8b ist täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter www.museum-frieder-burda.de und Telefon (0 72 21) 39 89 80.