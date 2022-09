Der europaweite Aktionstag zur jüdischen Kultur am 4. September stößt auch in der Region auf Resonanz. Es finden etliche Veranstaltungen dazu statt. Darüber hinaus lohnt am ersten September-Wochenende der Besuch mehrerer Ausstellungen.

Schlosslichtspiele in Karlsruhe, Oechslefest in Pforzheim – die beiden Veranstaltungen werden auch dieses Wochenende tausende Besucher anziehen.

Doch es empfiehlt sich, auch anderen Angeboten die Aufmerksamkeit zu schenken. So laden etwa diesen Sonntag die jüdischen Kultusgemeinden der Region zum Kennenlernen ihrer Kultur ein. Zudem gibt es Ausstellungen, die man nicht verpassen sollte.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor.

Tag der Jüdischen Kultur: Führungen und Konzerte

Mehr übereinander wissen, Vorteile abbauen – seit 1999 soll der Europäische Tag der Jüdischen Kultur dazu beitragen. Am Sonntag, 4. September, findet er wieder statt.

Auch in der Region beteiligen sich Kultusgemeinden und Vereine unter dem Motto „Erneuerung“ an dem Aktionstag. Rundgänge, Konzerte und Ausstellungen sollen Besuchern die Geschichte und Bräuche des europäischen Judentums näher bringen. Ein Blick ins Programm:

Jüdischer Friedhof von Bruchsal öffnet für Besucher

In Bruchsal öffnet der jüdische Friedhof seine Pforten für Besucher. Die Anlage auf dem Eichelberg kann von 13.30 bis 17.30 Uhr kostenlos besichtigt werden.

Mitglieder des Heimatvereins Untergrombach informieren an verschiedenen Stationen über die historische und rituelle Bedeutung des rund 400 Jahre alten Friedhofs.

Die Anfahrt erfolgt über die General-Dr.-Speidel-Kaserne, Männer müssen eine Kopfbedeckung tragen.

Rundgänge und Konzert in Karlsruhe

In Karlsruhe lädt die Jüdische Kultusgemeinde zu vier Veranstaltungen ein: Auf die „Spuren jüdischen Lebens“ begeben sich die Teilnehmer eines Rundgangs, der am Platz der ehemaligen liberalen Synagoge, Kronenstraße 15, startet. Zu welcher Uhrzeit es losgeht, erfahren Interessierte nach der Anmeldung per E-Mail (info@jg-karlsruhe.de).

Traditionelle Spezialitäten können ab 14 Uhr im Gemeindezentrum, Knielinger Allee 11, probiert werden. Dort machen sich dann um 15 Uhr die Teilnehmer der Führung „Jüdisches Leben früher und heute, Sitten und Bräuche“ auf den Weg.

Um 17 Uhr kommen „Die Damen und Herren Daffke“ in das Gemeindezentrum. Die fünf Musikerinnen und Musiker entführen ihre Zuhörer in die 1920er Jahre.

Stadtspaziergang in Rastatt

In Rastatt ermöglicht ein anderthalbstündiger Spaziergang, die jüdische Geschichte der Stadt kennenzulernen. Wer an der kostenlosen Führung teilnehmen will, steuert um 14 Uhr das Stadtmuseum in der Herrenstraße 11 an.

Weitere Infos unter www.wohininrastatt.de.

Israelische Musik in Pforzheim

In Pforzheim gastiert die israelische Gruppe Lechaims bei der Jüdischen Gemeinde, Emilienstraße 20-22. Ab 18.30 Uhr wollen die fünf Bandmitglieder ihr Publikum mit hebräischen, englischen und russischen Songs zum Grooven bringen.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter info@jgpf.de.

Konzert in Baden-Baden

In Baden-Baden ist das Duo „Alma Gemela“ zu Gast. Natalia Volkova (Klavier, Gesang) und Alfredo Ramirez (Percussion, Gesang) stellen ab 14 Uhr im Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde, Sophienstraße 2, jüdische Musik mit lateinamerikanischer Färbung vor. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter buero@ikg-bad.bad.de.

Einen Überblick über die Veranstaltungen in Baden-Württemberg zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur gibt es unter www.gedenkstaetten-bw.de/etjk. Interessierte finden auf der Internetseite auch ein pdf zu den verschiedenen Veranstaltungen im Elsass.

Open-Air-Lichtkunst in Baden-Baden

Einen nächtlichen Kunstgenuss bietet dieses Wochenende nochmals Baden-Baden während des Kurpark-Meetings . Im Kurpark erstrahlen ab Sonnenuntergang drei Kunstwerke – zum Beispiel am Kurhaus, wo rund 9.000 bunte LED-Lampen dessen Fassade ein neues Aussehen geben.

Geschaffen hat die sogenannten Luminarien die Italienerin Marinella Senatore, die anlässlich von „Kunst findet stadt“ bis 4. September ihre Lichtkunst zeigt. Die Werke leuchten diesen Freitag und Samstag bis 1 Uhr, ansonsten bis Mitternacht.

Weitere Infos gibt es unter www.baden-baden.com.

Jugendstil-Göttinnen und Einwanderer in Karlsruher Museen

Zwei sehenswerte Ausstellungen gehen in Karlsruhe auf ihr Ende zu. Wer noch die „Göttinnen des Jugendstils“ im Badischen Landesmuseum oder „Neobiota – Natur im Wandel“ im Naturkundemuseum besuchen will, sollte vielleicht sogar dieses Wochenende dafür nutzen. Beide Schauen enden nämlich am Sonntag, 11. September.

„Neobiota“ widmet sich Tieren und Pflanzen, die ursprünglich nicht in Europa zu Hause waren. Wie haben die Einwanderer die Natur verändert? Die Große Landesausstellung zeigt anhand vieler Beispiele, dass sie sowohl Bereicherung als auch Bedrohung sein können.

Das Haus in der Erbprinzenstraße 13 ist am Freitag von 9.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Infos unter www.smnk.de und Telefon (0721) 1752111.

Das Badische Landesmuseum hat für die „Göttinnen des Jugendstils“ rund 200 Gemälde, Skulpturen und Schmuckstücke zusammengetragen. Zu sehen sind Werke von Gustav Klimt, René Lalique und anderen bekannten Künstlern des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Das Museum im Karlsruher Schloss öffnet dieses Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.landesmuseum.de und Telefon (0721) 9266514.