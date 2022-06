Da kommt in der Region Sommerlaune auf. Open-Air-Veranstaltungen mit Musik und buntem Programm machen in den nächsten Tag viel Lust aufs Ausgehen.

Acht Bands wollen beim Watthalden-Festival in Ettlingen für Stimmung sorgen, tierisch gut soll es beim Erlebnistag der Schlösser werden.

In der Region ist am langen Wochenende einiges los.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor.

Ukraine-Abend im Badischen Staatstheater

Die Ukraine und ihre Kultur stehen diesen Donnerstag, 16. Juni, im Badischen Staatstheater in Karlsruhe im Mittelpunkt. Das Haus am Hermann-Levi-Platz 1 veranstaltet einen Benefizabend, dessen Erlös für Hilfsprojekte gedacht ist.

Ukrainische Sänger und Tänzer des Theater-Ensembles gestalten das Programm. Sie werden von Schauspielern unterstützt, die Texte ukrainischer Autoren vortragen. Beginn ist um 19 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter Telefon (0721) 933333 und www.staatstheater.karlsruhe.de.

Open-Air-Festival in Ettlingen

Auf schönes Wetter am Sonntag hofft Ettlingen. Zum nunmehr 28. Mal steigt dort am 19. Juni das Watthalden-Festival. Unter freiem Himmel treten in dem gleichnamigen Park in der Pforzheimerstraße 67 zahlreiche Musiker auf.

Den Anfang macht um 11 Uhr die KIT Big Band, ein 22-köpfiges Jazzensemble. Den Schlusspunkt setzt ab 20 Uhr die Gruppe Malaka Hostels, die mit Ska, Balkan-Beats und mehr das Publikum zum Tanzen animieren will. Dazwischen ist Folk, Rock und Salsa zu hören. Letzteres bringt die Band D’Cuba Son aus der Karibik mit, die ab 18.30 Uhr spielt.

Parallel zu den Auftritten gibt es ein Rahmenprogramm, mit dem auch Kinder an dem Open-Air-Festival ihren Spaß haben. Der Eintritt ist frei, die Stadt bittet Besucher, sich vor dem Kommen auf Corona testen zu lassen.

Weitere Infos sind unter Telefon (07243) 101333 und www.watthaldenfestival.de erhältlich.

Erlebnistag in den Schlössern

Am dritten Sonntag im Juni gehört in Baden-Württemberg seit etlichen Jahren den Schlössern die Aufmerksamkeit. So auch diesen Sommer. Am Sonntag, 19. Juni, findet der Schlosserlebnistag statt. Und der soll wie sein Motto „Tierisch gut“ werden. Sonderprogramme dazu gibt es auch in der Region.

In Rastatt können Interessierte an Führungen durch die beiden Schlösser teilnehmen. „Alles Lebendige ist vergänglich“ heißt es etwa um 13.30 Uhr im Residenzschloss. Um die „Lust des Jagens“ geht es um 15.30 Uhr im Schloss Favorite. Auch in Ettlingens nobler Adresse können sich Interessierte tierischen Rundgängen anschließen. Die Stadt lädt außerdem zwischen 13 und 18 Uhr Familien zu einer Rätseltour rund um das Schloss ein.

In Bruchsal öffnet das Barockschloss bei ermäßigtem Eintritt von 10 bis 17 Uhr seine Türen, zudem beteiligen sich das Deutsche Musikautomaten-Museum und das Städtische Museum an dem Aktionstag. Das Programm richtet sich auch an Kinder, die sich zum Beispiel ein Marionettenspiel ansehen können.

Weitere Infos zum Schlosserlebnistag gibt es unter www.schloesser-und-gaerten.de und www.ettlingen.de.

Viel Schaf in Gutach im Schwarzwald

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof nutzt das lange Wochenende für ein zusätzliches Programm. „An die Wolle, fertig, los“ lautet das Thema an Fronleichnam, 16. Juni, von 11 bis 17 Uhr in Gutach. Besucher können sich darüber schlau machen, wie Schafe gehütet werden und ihre Wolle verarbeitet wird. Zudem haben sie die Gelegenheit, Schafscherer Reinhard Bischler und seinen Kollegen bei der Arbeit zuzusehen.

Sprichwörtlich auf dem Holzweg sind Gäste des Freilichtmuseums am Sonntag, 19. Juni, unterwegs. Sind die Geschichten, die an diesem Tag erzählt werden, wahr oder nicht? Das gilt es zu prüfen.

Weitere Informationen gibt es unter www.vogtsbauernhof.de und Telefon (07831) 46793500.

Kammermusik im Festspielhaus Baden-Baden

Simply Quartet nennt sich das Ensemble, das am Sonntag, 19. Juni, in Baden-Baden gastiert. Dahinter verbergen sich Danfeng Shen, Antonia Rankersberger, Xiang Lyu und Ivan Valentin Hollup Roald. Die vier jungen Streicher haben sich bereits mit Kammermusik einen Namen gemacht und mehrere Preise gewonnen.

Im Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, spielen sie Werke von Joseph Haydn, Julia Lachersdorfer und Bela Bartók. Die Matinee beginnt um 11 Uhr.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter Telefon (07221) 3013101 und unter www.festspielhaus.de.