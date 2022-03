Wohnungsbrand in Karlsruhe - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Wohnungsbrand im Karlsruher Westen musste die Feuerwehr am frühen Samstagabend ausrücken. Nach ersten Angaben wurde ein Mensch schwer verletzt.

Feuerwehreinsatz in der Weststadt

Das Feuer war am Samstag gegen kurz nach 17 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herderstraße ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Brand eine Person schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus gerettet.

Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Straßen rund um die Einsatzstelle sind abgesperrt.