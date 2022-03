Dogge schlägt in Karlsruhe Einbrecher in die Flucht

Ein Unbekannter ist am Dienstag in eine Wohnung in Karlsruhe eingebrochen. Eine Dogge schlug ihn jedoch in die Flucht. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 10.30 und 18 Uhr in eine Wohnung in Karlsruhe eingebrochen. Nachdem er die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Grünwettersbach aufgebrochen hatte, traf er in der Wohnung laut einer Mitteilung der Polizei auf eine Dogge.

Der große Hund erschreckte den Einbrecher wohl so sehr, dass dieser flüchtete. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ist unklar, ob die Dogge die Wohnung verteidigen oder eigentlich nur mit dem Fremden spielen wollte.

Etwas Grund zur Freude hatte jedenfalls die Besitzerin des Hundes, als sie nach Hause kam und nichts als gestohlen melden musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Revier in Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.