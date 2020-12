Einen Pavillon im Garten gebaut, zum ersten Mal Brot gebacken oder ein Blumenbeet angelegt: Während draußen die Welt verrückt gespielt hat, haben viele von uns tolle Dinge gemacht und geschaffen. Wir möchten wissen: Worauf sind Sie in diesem Jahr besonders stolz?

Das Jahr 2020 lief, global gesehen, sagen wir mal: durchwachsen. Doch nur, weil das öffentliche Leben in den vergangenen Monaten immer wieder fast zum Stillstand gekommen ist, heißt nicht, dass das für unser Privatleben ebenso gilt. Viele von Ihnen, liebe Leser, haben in diesem Jahr tolle Dinge geschafft und geschaffen: einen Pavillon in den eigenen Garten gebaut, ein Baby bekommen, den Keller aufgeräumt, sich selbständig gemacht oder das erste Mal überhaupt ein Brot gebacken. Und alles davon, das Große wie das Kleine, ist ein Grund, stolz auf sich zu sein.

Wir möchten von Ihnen wissen: Worauf waren Sie in diesem Jahr stolz? Senden Sie uns ein Bild von Ihren tollsten Projekten und größten Leistungen und schreiben Sie uns gegebenenfalls zwei Sätze dazu. Die schönsten und spannendsten Ihrer Erfolge veröffentlichen wir in einer Bildergalerie in unserer Beilage zum Jahreswechsel.