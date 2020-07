Zehn beliebte Souvenirs aus Baden

Gin aus Baden

Gin hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Für Liebhaber des Getränks sind beispielsweise der „Fächerstadt Premium Dry Gin“ oder der „Monkeys Schwarzwald Dry Gin“ schöne Mitbringsel.

Obstbrände aus Baden

Mit Obstbränden aus der Karlsruher Destillerie Kammerkirsch , kann man Spirituosen-Freunden eine Freude machen. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Kirschwasser – es hat allein 15 verschiedene Kirschbrände im Sortiment.

Wein aus Baden

„Badischer Wein, von der Sonne verwöhnt“ – so, wie der Werbeslogan sich bei vielen verfestigt hat, ist auch der Geschmack ein echtes Markenzeichen mit Wiedererkennungswert. Von der Affentaler Winzergenossenschaft, über Durbacher bis hin zu Oberkircher Weinen reichen die badischen Qualitätsweine.

Bier aus Baden

Ebenfalls ein beliebtes Getränk ist Bier. Tannenzäpfle , das Pils der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, ist mittlerweile deutschlandweit oder international bekannt. Auch gern getrunken: Bier von Hausbrauereien wie das Vogelbräu in Karlsruhe, das Christophbräu in Gaggenau, das Andreasbräu in Eggenstein-Leopoldshafen oder das Lindenbräu in Waldbronn. Die Brauereien bieten in der Regel Bügel-Flaschen zum Verkauf und Wiederauffüllen an.

Schwarzwälder Kirschtorte oder Kirschkuchen

Unheimlich lecker, aber auch kalorienhaltig ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Die Sahnetorte zählt zu den beliebtesten Torten Deutschlands. Vielleicht etwas praktischer zum Verschenken ist der Schwarzwälder Kirschkuchen, weil dieser auch in Dosen erhältlich ist.

Schwarzwälder Schinken oder Badische Schäufele

Wer es herzhafter liebt, sollte mit Schwarzwälder Schinken oder Badischen Schäufele beschenkt werden. Der geräucherte Rohschinken schmeckt sehr gut mit einem frischen Bauernbrot. Zu Badischen Schäufele passt etwa ein selbst gemachter Kartoffelsalat gut.

Roter Bollenhut

Der Schwarzwälder Bollenhut steht wie kein anderer für den Schwarzwald und die Region, obwohl er mit der Volkstracht nur im Ortenaukreis verbreitet ist. Den malerisch aussehenden roten Hut gibt es in vielen Konditoreien auch als Törtchen oder in Souvenirläden mit Tracht als Püppchen.

Kuckucksuhr

Ähnlich traditionell wie der Bollenhut ist die Kuckucksuhr: Sie wird im Schwarzwald gefertigt und ist weltweit bekannt. Die Wanduhr wird heutzutage auch in poppigen Farben oder in einer Papp-Variante hergestellt.

Vesperbrett mit badischen Begriffen

Die badische Sprache ist nicht für jeden verständlich. Ein paar Begriffe erklären beispielsweise diese Vesperbrettchen – ein witziges und informatives Mitbringsel.

Auf einer Version ist sogar das Badner Lied abgedruckt.

Buch „Das gibt es nur in Baden“

Baden ist bekannt für die meisten Sonnenstunden, dort stehen die älteste Universität und der größte Freizeitpark des Landes. Diese und weitere wissenswerte Informationen enthält das 160-seitige Buch „Das gibt es nur in Baden“ der Autoren Matthias Kehle und Patricia Kessler, das im Silberburg Verlag, erschienen ist.