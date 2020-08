Zeigt her eure Taschen: Polizei stellt vermehrt Diebstähle fest

Das Polizeipräsidium Karlsruhe stellt fest, dass am Donnerstag Taschendiebe ihr Unwesen in Karlsruhe getrieben haben.

Am besagten Tag kam es zu diversen Diebstählen, etwa in der Straßenbahn in der Innenstadt. Dort wurde zwischen 10.20 Uhr und 10.45 Uhr der Geldbeutel einer Seniorin aus ihrem Rucksack gestohlen. In einer anderen Bahn Richtung Grötzingen kam die Handtasche einer älteren Dame abhanden. In einem Café in der Weststadt liegt die Vermutung nahe, dass eine neben ihm an der Außenbestuhlung sitzende Frau einem 52-Jährigen die Geldbörse mit 100 Euro in bar und seinen Geldkarten stahl. Schließlich vermisste am Europaplatz gegen 15.45 Uhr ein 57-Jähriger sein Portemonnaie.

Die Polizei weist darauf hin, dass gerade während der Urlaubszeit wieder vermehrt Taschendiebe aktiv sind und vorwiegend an belebten Orten günstige Gelegenheiten suchen würden. Wertsachen sollten keinesfalls im Rucksack oder der Gesäßtasche aufbewahrt werden und auch beim Bezahlen sowie beim Ein- oder Aussteigen an Bahnen und Bussen, sollten Geldbörse oder Handtasche im Auge behalten werden. Gerade in Zeiten von Corona mit entsprechenden Abstandsregeln gilt es Personen, die einem sehr nahe kommen, auf Abstand zu halten und die Hand auf Wertsachen behalten.