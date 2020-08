Diebstahl in Karlsruher Innenstadt

Zerstörte Scheiben und gestohlene Wertsachen: Drei PKW-Aufbrüche in Karlsruhe

Gleich drei Autos gerieten am Donnerstagmorgen in das Visier von Dieben in der Karlsruher Innenstadt. Die Täter hatten es auf Wertsachen im Fahrzeuginnenraum abgesehen. Erfolgreich waren sie lediglich bei einem Wagen. Die beiden anderen PKWs hinterließen sie mit zerstörter Seitenscheibe.